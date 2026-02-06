Multi від Мінфін
6 лютого 2026, 11:23

Toyota призначила нового CEO: його завдання — боротьба з тарифами Трампа

Найбільший автовиробник світу Toyota Motor оголосив про несподівану ротацію у вищому керівництві. З 1 квітня новим президентом та генеральним директором (CEO) стане нинішній фінансовий директор Кента Кон. Чинний голова Кодзі Сато, який протримався на посаді три роки, перейде на позицію віцеголови правління та новостворену посаду директора з індустріальних питань. Про це повідомляє Financial Times 6 лютого.

Найбільший автовиробник світу Toyota Motor оголосив про несподівану ротацію у вищому керівництві.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причини звільнення

Кодзі Сато, інженер за фахом, якого називали «car guy» (людина, що живе автомобілями), не зміг впоратися з комплексом викликів. Хоча під його керівництвом Toyota зміцнила лідерство над Volkswagen (продавши 11,3 млн авто минулого року), компанія зіткнулася з серйозними проблемами:

  • Скандали з сертифікацією: Репутаційні втрати через маніпуляції з даними випробувань двигунів.
  • Провал у Software: Спроби створити власне програмне забезпечення та платформу для автономного водіння зазнали невдач.
  • Повільний старт EV: Попри обіцянки, продажі електромобілів склали менше ніж 200 000 одиниць за рік (проти 4,4 млн гібридів).

Чому обрали фінансиста?

Призначення Кенти Кона — це сигнал про перехід Toyota в режим «оборони та ефективності». Кон відомий жорсткою політикою скорочення витрат та вмінням тримати удар у кризові моменти (дефіцит напівпровідників). Головні виклики для нового CEO мають суто фінансовий характер:

  • Тарифи Трампа: Протекціоністська політика США вже коштує компанії дорого. Очікується, що в поточному фінансовому році додаткові витрати сягнуть ¥1,45 трлн ($9,25 млрд), що обвалить операційний прибуток на 20%.
  • Китайська загроза: Виробники з КНР (на чолі з BYD) швидко захоплюють ринок завдяки дешевим електрокарам із просунутим софтом.

Для протидії китайцям Toyota розпочала масштабну реструктуризацію ланцюжка постачання, включаючи викуп акцій своєї найбільшої «дочки» Toyota Industries за $34 млрд, що вже спричинило конфлікт із відомим фондом-активістом Elliott Management.

Ставка на гібриди

За інформацією японських ЗМІ, Toyota не планує різкого розвороту в бік повної електрифікації. Натомість компанія подвоює ставку на гібриди: до 2028 року планується збільшити їх виробництво на 30% — до 6,7 млн авто, зокрема шляхом розширення заводів у США.

Операція «Спадкоємець»

Інсайдери розглядають цю кадрову перестановку як частину довгострокового плану сім'ї Тойода. Кента Кон, якого вважають лояльним до голови правління Акіо Тойоди (69 років), може бути перехідною фігурою. Кінцева мета — підготувати ґрунт для Дайсуке Тойоди (37 років), сина Акіо. Наразі Дайсуке обіймає посаду старшого віцепрезидента у підрозділі Woven by Toyota (софт та мобільність). Призначення Кона має стабілізувати фінансовий стан компанії, поки спадкоємець набирається досвіду в управлінні інноваційними напрямками.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
