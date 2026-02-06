Multi від Мінфін
6 лютого 2026, 10:04

Імпорт електроенергії в Україну сягнув історичного максимуму

Січень 2026 року став рекордним для української енергетики. За даними Energy Map, обсяги закупівлі електрики з-за кордону зросли на 40% порівняно з груднем, склавши 894,5 тис. МВт·год. Це найвищий показник за всю історію роботи нового ринку електроенергії з 2019 року (поденні дані до цього періоду у відкритому доступі відсутні), повідомляє аналітичний центр DIXI Group.

Імпорт електроенергії в Україну сягнув історичного максимуму
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Рекордний імпорт став критично необхідним через сукупність факторів:

  • Масовані атаки. Протягом січня ворог випустив по енергосистемі понад 6 000 дронів, 5 500 авіабомб та 158 ракет. Шість масованих ударів пошкодили мережі та об'єкти генерації.
  • Надзвичайна ситуація. З 16 січня в енергетиці країни офіційно введено режим НС.
  • Погода. Різке похолодання значно збільшило споживання електрики всередині країни.

Експорт електроенергії в таких умовах не здійснювався взагалі. Для порівняння: у січні минулого року імпорт був майже у 5 разів меншим.

Звідки ми отримуємо світло?

Україна інтегрована в європейську мережу ENTSO-E, що дозволяє оперативно залучати допомогу. Основні постачальники у січні:

  • Угорщина — 402,0 тис. МВт·год (45%);
  • Румунія — 185,9 тис. МВт·год (21%);
  • Словаччина — 159,8 тис. МВт·год (18%);
  • Польща — 135,2 тис. МВт·год (15%);
  • Молдова — 11,6 тис. МВт·год (1%).

Протягом місяця також було встановлено рекорд пропускної спроможності інтерконекторів — вона зросла до 2,45 тис. МВт. У середньому потужність використовувалася на 57%, проте 24 січня навантаження сягало пікових 104%.

Однією з причин зростання імпорту електроенергії стало підвищення граничних цін (прайс-кепів) на короткострокових сегментах ринку. З 18 січня верхні цінові обмеження збільшили до 15 тис. грн за МВт·год на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку, а також до 16 тис. грн за МВт·год на балансуючому ринку.

Україна вже чотири місяці поспіль перебуває у статусі «нетто-імпортера». Імпорт став ключовим «щитом», який дозволяє тримати енергосистему в робочому стані під постійними обстрілами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
starsol
starsol
6 лютого 2026, 10:37
#
Ну і де ж ці імпортні Мегавати? На депутатських дачах? А народу й по дві години на добу вистачить
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
