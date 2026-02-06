Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на квитки та нову шкалу повернення коштів

Укрзалізниця спільно з Міністерством розвитку громад та територій ініціювали масштабне оновлення правил пасажирських перевезень. Головні зміни стосуються вартості преміальних поїздок та умов повернення коштів. Відсьогодні проєкт винесено на 30-денне онлайн-обговорення. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Динамічні ціни: платіть менше, якщо купуєте заздалегідь

Укрзалізниця впроваджує модель, яку використовують авіакомпанії та залізниці ЄС. Тепер вартість квитка залежатиме від дня тижня, сезону, дати придбання та рівня заповненості вагона.

Наприклад, якщо пасажир купує квиток на поїзд з Києва до Львова в перший понеділок лютого — непіковий період — і робить це за 20 днів до поїздки, вартість квитка у вагоні СВ буде нижчою, ніж якщо квиток на цей самий поїзд купити в липні — піковий період — у п’ятницю, коли попит високий, і залишилося останнє місце у вагоні.

Важливо: ці зміни стосуватимуться проїзду виключно у вагонах СВ (люкс), 1 класу поїздів «Інтерсіті» — у внутрішньому сполученні. Вартість проїзду у вагонах плацкарт, купе, а також 2 класу «Інтерсіті» — у внутрішньому сполученні не зміниться.

Також будуть проіндексовані тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. Ціна у цих вагонах з квітня збільшиться орієнтовно на 20%. Саме ці місця викуповуються найшвидше й на них є підвищених незадоволений попит. У інших вагонах міжнародних поїздів ціни на проїзд не зміняться.

Повернення коштів: нова шкала виплат

За статистикою, 70% повернень стаються в останній момент, через що поїзди часто їдуть напівпорожніми, хоча квитки раніше було неможливо купити. Тепер сума повернення залежатиме від того, наскільки завчасно ви відмовилися від поїздки:

За 15−20 діб до відправлення — кошти повертаються повністю (100%).

За 10−14 діб — повертається 90% вартості.

За 5−9 діб — повертається 75% вартості.

Від 1 до 4 діб — пасажир отримає 50% вартості.

Менше ніж за 24 години — повертається приблизно 30% (як і зараз).

Важливо: Нові умови повернення застосовуються для всіх типів вагонів, а не лише для преміумкласу.

Водночас Мінрозвитку передбачило, що нові правила повернення не будуть застосовуватися до:

військовослужбовців;

осіб з інвалідністю та інших соціально вразливих категорій;

пасажирів поїздів, що прямують до прифронтових територій.

Куди підуть гроші?

Додаткові доходи Укрзалізниця планує спрямувати на відновлення інфраструктури та рухомого складу, які постійно страждають від ворожих обстрілів, а також на покращення сервісу для пасажирів.