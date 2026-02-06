Multi від Мінфін
6 лютого 2026, 8:02

«Vodafone Україна» викуповує власні євробонди ще на $1,2 млн

Мобільний оператор «Vodafone Україна» (ПрАТ «ВФ Україна») оголосив про старт сьомого тендеру з викупу своїх єврооблігацій. Цього разу компанія готова викупити цінні папери на загальну суму $1,185 млн за ціною 98% від номіналу. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Vodafone Україна» викуповує власні євробонди ще на $1,2 млн

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Цей крок є частиною зобов’язань оператора перед інвесторами, пов’язаних із відновленням виплати дивідендів.

Чому компанія викуповує власні борги?

Згідно з правилами випуску євробондів, «Vodafone Україна» зобов’язаний пропонувати власникам облігацій викуп паперів на суму, що еквівалентна сумі дивідендів, виплачених за межі України.

Оскільки НБУ наразі обмежує виведення дивідендів лімітом у 1 млн євро на місяць, оператор здійснює виплати траншами. Відповідно, пропорційно до цих виплат компанія проводить і тендери з викупу облігацій:

  • 3 лютого було виплачено черговий дивідендний транш у розмірі 50,9 млн грн (близько 1 млн євро).
  • До 17 лютого триватиме прийом заявок від інвесторів на викуп облігацій.
  • До 24 лютого планується проведення розрахунків.

Історія викупів та стан боргу

Це вже сьомий подібний тендер. Загалом за результатами попередніх шести етапів компанія викупила свої облігації на суму близько $20,4 млн.

На початкових етапах компанія намагалася викуповувати борг із великим дисконтом (навіть за 85−90% від номіналу), проте останні три тендери проходять за ціною 98%.

Наразі в обігу залишаються євробонди номінальною вартістю $279,182 млн із терміном погашення у лютому 2027 року.

Фінансовий стан та джерела коштів

Для фінансування викупу облігацій та виплати дивідендів «Vodafone Україна» залучає позики від пов’язаних структур (Telco Investments B.V. та Cemin B.V.), оскільки компанія має обмеження на використання власного грошового потоку для цих цілей.

При цьому оператор демонструє стабільні фінансові результати:

  • За 9 місяців звітного періоду чистий прибуток зріс на 10,7% (до 3,45 млрд грн).
  • Виручка збільшилася на 13,3% (до 19,03 млрд грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
