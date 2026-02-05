Попри цифровізацію платежів, готівкові євро залишаються символом європейської єдності. Європейський центральний банк (ЄЦБ) офіційно розпочав процес оновлення дизайну купюр, які не змінювалися з моменту введення валюти в обіг 1 січня 2002 року.
Євро змінить обличчя: ЄЦБ готує перший за 20 років редизайн банкнот
Дві концепції майбутнього дизайну
Наразі Рада ЄЦБ виділила два основні напрями, які відображатимуть ідентичність Європи:
1. «Річки та птахи» (Екологічний фокус): Ця тема символізує природне розмаїття та сталість. Кожна купюра отримає свій пейзаж та представника фауни, а на звороті будуть зображені європейські інституції.
- 5 євро — гірське джерело, кам'янка на тлі гірського пейзажу. Зворотний бік: Європейський парламент.
- 10 євро — водоспад, зимородок біля водоспаду або на спокійній ділянці річки. Зворотний бік: Європейська комісія.
- 20 євро — річкова долина, зграя бджолоїдів на піщаному березі. Зворотний бік: Європейський центральний банк.
- 50 євро — звивиста річка, білий лелека над широкою рівнинною долиною. Зворотний бік: Суд Європейського Союзу.
- 100 євро — гирло річки, саблеклюв шукає їжу в мулі. Зворотний бік: Європейська рада та Рада Європейського Союзу.
- 200 євро — морський пейзаж, олуші ширяють над високими океанськими хвилями. Зворотний бік: Європейська рахункова палата.
2. «Європейська культура» (Історичний фокус): Тема присвячена видатним постатям, які змінили науку, мистецтво та історію.
- 5 євро — виконавське мистецтво: Марія Каллас. Вуличні артисти розважають перехожих музикою, танцями та театральними номерами.
- 10 євро — музика: Людвіг ван Бетховен. Пісенний фестиваль за участю хору з дітей та молоді.
- 20 євро — школи та університети: Марія Кюрі. Вчителька з учнями або студентами, на столах лежать книги та ноутбуки.
- 50 євро — бібліотеки: Мігель де Сервантес. Дорослі читають книги, а діти намагаються дотягнутися до книг на полицях.
- 100 євро — музеї та виставки: Леонардо да Вінчі. Люди різного віку розглядають вуличне та сучасне мистецтво.
- 200 євро — громадські простори: Берта фон Зуттнер. Площа з деревами, де зустрічаються та спілкуються молоді та літні люди.
Чому змінюють дизайн саме зараз?
Регулярне оновлення банкнот — це не лише питання естетики, а й стратегічна необхідність:
- Безпека: запровадження новітніх технологій захисту від фальшивомонетників.
- Екологія: перехід на більш стійкі матеріали та «зелені» методи виробництва.
- Інклюзивність: покращення тактильних елементів для людей із порушеннями зору.
- Ідентифікація: бажання зробити дизайн менш «нейтральним» і більш близьким для громадян.
Етапи впровадження: коли чекати нові гроші?
Процес створення нових грошей тривалий і ретельний:
- Березень 2026 року: Дизайнери мають надати свої фінальні ескізи.
- Кінець 2026 року: ЄЦБ оголосить переможців після консультацій із жителями Європи.
Нові купюри з'являться в гаманцях європейців лише за кілька років після фінального рішення, оскільки виробництво високотехнологічних банкнот вимагає тривалої підготовки.
Важливо для власників євро: старі банкноти залишаться дійсними. Їх не потрібно терміново обмінювати — вони виходитимуть з обігу поступово й природним шляхом.
«Євро — це більше, ніж валюта. Нові банкноти мають відображати нашу спільну спадщину та бути зрозумілими кожному», — наголосила президентка ЄЦБ Крістін Лагард.
