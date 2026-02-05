Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
5 лютого 2026, 19:32

Євро змінить обличчя: ЄЦБ готує перший за 20 років редизайн банкнот

Попри цифровізацію платежів, готівкові євро залишаються символом європейської єдності. Європейський центральний банк (ЄЦБ) офіційно розпочав процес оновлення дизайну купюр, які не змінювалися з моменту введення валюти в обіг 1 січня 2002 року.

Євро змінить обличчя: ЄЦБ готує перший за 20 років масштабний редизайн банкнот
Фото: pixabay

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Дві концепції майбутнього дизайну

Наразі Рада ЄЦБ виділила два основні напрями, які відображатимуть ідентичність Європи:

1. «Річки та птахи» (Екологічний фокус): Ця тема символізує природне розмаїття та сталість. Кожна купюра отримає свій пейзаж та представника фауни, а на звороті будуть зображені європейські інституції.

  • 5 євро — гірське джерело, кам'янка на тлі гірського пейзажу. Зворотний бік: Європейський парламент.
  • 10 євро — водоспад, зимородок біля водоспаду або на спокійній ділянці річки. Зворотний бік: Європейська комісія.
  • 20 євро — річкова долина, зграя бджолоїдів на піщаному березі. Зворотний бік: Європейський центральний банк.
  • 50 євро — звивиста річка, білий лелека над широкою рівнинною долиною. Зворотний бік: Суд Європейського Союзу.
  • 100 євро — гирло річки, саблеклюв шукає їжу в мулі. Зворотний бік: Європейська рада та Рада Європейського Союзу.
  • 200 євро — морський пейзаж, олуші ширяють над високими океанськими хвилями. Зворотний бік: Європейська рахункова палата.

2. «Європейська культура» (Історичний фокус): Тема присвячена видатним постатям, які змінили науку, мистецтво та історію.

  • 5 євро — виконавське мистецтво: Марія Каллас. Вуличні артисти розважають перехожих музикою, танцями та театральними номерами.
  • 10 євро — музика: Людвіг ван Бетховен. Пісенний фестиваль за участю хору з дітей та молоді.
  • 20 євро — школи та університети: Марія Кюрі. Вчителька з учнями або студентами, на столах лежать книги та ноутбуки.
  • 50 євро — бібліотеки: Мігель де Сервантес. Дорослі читають книги, а діти намагаються дотягнутися до книг на полицях.
  • 100 євро — музеї та виставки: Леонардо да Вінчі. Люди різного віку розглядають вуличне та сучасне мистецтво.
  • 200 євро — громадські простори: Берта фон Зуттнер. Площа з деревами, де зустрічаються та спілкуються молоді та літні люди.

Чому змінюють дизайн саме зараз?

Регулярне оновлення банкнот — це не лише питання естетики, а й стратегічна необхідність:

  • Безпека: запровадження новітніх технологій захисту від фальшивомонетників.
  • Екологія: перехід на більш стійкі матеріали та «зелені» методи виробництва.
  • Інклюзивність: покращення тактильних елементів для людей із порушеннями зору.
  • Ідентифікація: бажання зробити дизайн менш «нейтральним» і більш близьким для громадян.

Етапи впровадження: коли чекати нові гроші?

Процес створення нових грошей тривалий і ретельний:

  • Березень 2026 року: Дизайнери мають надати свої фінальні ескізи.
  • Кінець 2026 року: ЄЦБ оголосить переможців після консультацій із жителями Європи.

Нові купюри з'являться в гаманцях європейців лише за кілька років після фінального рішення, оскільки виробництво високотехнологічних банкнот вимагає тривалої підготовки.

Важливо для власників євро: старі банкноти залишаться дійсними. Їх не потрібно терміново обмінювати — вони виходитимуть з обігу поступово й природним шляхом.

«Євро — це більше, ніж валюта. Нові банкноти мають відображати нашу спільну спадщину та бути зрозумілими кожному», — наголосила президентка ЄЦБ Крістін Лагард.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
R S
R S
5 лютого 2026, 20:16
#
«Євро — це більше, ніж валюта. Нові банкноти мають відображати нашу спільну спадщину та бути зрозумілими кожному», — наголосила президентка ЄЦБ Крістін Лагард.

А как это стыкуется с курсом многих стран ЕС по отказу от наличных расчётов?
Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Албания, Голландия, Британия (не ЕС) уже осуществляют переход на полностью безналичные расчёты, этот процесс уже запущен.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає JWT и 12 незареєстрованих відвідувачів.
