НБУ знизив курс долара та підвищив євро

Національний банк України встановив на 5 лютого 2026 року офіційний курс гривні на рівні 43,16 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 3 копійки.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Курс долара

На четвер НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 43,16 грн, що на 3 копійки менше, ніж у середу (43,19 грн). Нагадаємо, що історичний максимум американської валюти був зафіксований 19 січня на позначці 43,41 грн.

Курс гривні до євро становить 51,03 грн за євро, що на 8 копійок більше ніж у середу (50,95). Історичний максимум європейської валюти було встановлено 30 січня на рівні 51,24 грн.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту