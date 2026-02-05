Інтернет-магазин f.ua припинив роботу та інтегрувався з «Епіцентром»

Один із найстаріших гравців українського ринку e-commerce f.ua (колишній Fotos.ua), офіційно завершив свою автономну діяльність. Тепер при спробі зайти на сайт користувачі автоматично потрапляють на маркетплейс мережі «Епіцентр». Про це повідомляє GSMinfo.

Тихе зникнення та «загадкове» партнерство

Процес закриття відбувся без офіційних гучних заяв. Соцмережі магазину припинили оновлюватися ще навесні 2025 року, а на початку 2026-го запрацював автоматичний редирект.

У пресслужбі «Епіцентру» заперечують факт поглинання або купівлі активу:

Офіційна позиція: магазин f.ua не належить групі компаній «Епіцентр К».

Причина перенаправлення: редирект назвали частиною «партнерської угоди», деталі якої є комерційною таємницею.

Варто зазначити, що на ринку вже багато років ширяться чутки, що угода про продаж могла бути укладена ще у 2014 році, проте юридично це не афішувалося.

Історія успіху та програна конкуренція

Проєкт, заснований Дмитром Покотилом на початку 2000-х, пройшов шлях від нішевого магазину фототехніки до великого гравця на ринку. У 2016 році f.ua входив до ТОП-3 інтернет-магазинів України з річним обігом близько $50 млн.

Протягом останніх років компанія не змогла ефективно конкурувати з такими гігантами, як Rozetka, Comfy та Citrus.

Експерти зазначають, що через втрату частки ринку вартість активу на момент закриття впала до рекордного мінімуму — менше ніж $1 млн.