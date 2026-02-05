Чого очікувати від інфляції в лютому 2026? У цьому випуску розбираємо, що саме підштовхує ціни вгору: курс євро та долара, енергетичні витрати бізнесу, сезонний фактор продуктів і подорожчання пального.
5 лютого 2026, 15:02
Що буде з пальним, продуктами та пенсіями: інфляція тисне на ціни (відео)
Також поговоримо про зарплати та пенсії — чому в лютому можливе «замерзання» доходів, і якою може бути індексація пенсій з березня. Розкажемо, як захистити заощадження від інфляції і які інструменти зараз виглядають найбільш надійними.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 2