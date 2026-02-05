Multi від Мінфін
5 лютого 2026, 14:34

Україна може запустити державну іпотечну програму із захистом від інфляції: 3% річних на 25 років

В Україні стартувала розробка масштабної програми доступного житлового будівництва, яка покликана розв'язати житлове питання для мільйона українських родин. Про результати першого засідання профільної робочої групи повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Україна може запустити державну іпотечну програму із захистом від інфляції: 3% річних на 25 років
Фото: pixabay

Головні параметри нової іпотеки

Ключова мета реформи — зробити кредитування по-справжньому масовим та доступним навіть в умовах економічної нестабільності. Запропоновані умови є безпрецедентними для українського ринку:

  • Ставка: 3% річних.
  • Термін: до 25 років.
  • Захист від ризиків: держава бере на себе інфляційні ризики, що дозволить зберегти фіксовану низьку ставку для позичальника на весь період кредитування.

Хто зможе отримати житло?

Житлова програма розрахована орієнтовно на 1 мільйон сімей. Попередньо до списку учасників увійшли:

  • військовослужбовці;
  • вчителі та медичні працівники;
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО);
  • багатодітні родини та соцпрацівники.

Звідки візьмуть кошти?

Влада шукає комбіновані джерела фінансування. Наразі розглядаються такі варіанти:

  • Залучення коштів через випуск іпотечних облігацій.
  • Пільгове банківське кредитування.
  • Емісія військових облігацій (ОВДП).
  • Фінансова допомога від міжнародних партнерів.

Гетманцев наголосив, що програма не повинна перетворитися на будівництво «ізольованих масивів». Основний акцент буде зроблено на інтеграції нових мешканців у громади та забезпеченні високої якості забудови.

«Наше завдання — надати людям можливість придбати доступне і при цьому якісне, повноцінне житло», — підкреслив народний депутат.

Наступним кроком стане проведення відкритого діалогу з представниками будівельної галузі для узгодження технічних та економічних деталей реалізації проєкту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі - 3

+
+45
kadaad1988
kadaad1988
5 лютого 2026, 15:20
#
Очередной фуфел от зеленой погани. В крайнем случаи этой программой воспользуются приближенные к власти блатные и чинуши.
+
+75
BatonUA
BatonUA
5 лютого 2026, 15:24
#
Ще більше дефіцит і більші ціни. Не геніально.
+
+15
Smerch747
Smerch747
5 лютого 2026, 15:41
#
Варінти фінансування: 1. З мого карману 2. З моєї кишені 3. Із мого гаманця 4. Європа заплатить
