Україна може запустити державну іпотечну програму із захистом від інфляції: 3% річних на 25 років

В Україні стартувала розробка масштабної програми доступного житлового будівництва, яка покликана розв'язати житлове питання для мільйона українських родин. Про результати першого засідання профільної робочої групи повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев .

Головні параметри нової іпотеки

Ключова мета реформи — зробити кредитування по-справжньому масовим та доступним навіть в умовах економічної нестабільності. Запропоновані умови є безпрецедентними для українського ринку:

Ставка: 3% річних.

Термін: до 25 років.

Захист від ризиків: держава бере на себе інфляційні ризики, що дозволить зберегти фіксовану низьку ставку для позичальника на весь період кредитування.

Хто зможе отримати житло?

Житлова програма розрахована орієнтовно на 1 мільйон сімей. Попередньо до списку учасників увійшли:

військовослужбовці;

вчителі та медичні працівники;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

багатодітні родини та соцпрацівники.

Звідки візьмуть кошти?

Влада шукає комбіновані джерела фінансування. Наразі розглядаються такі варіанти:

Залучення коштів через випуск іпотечних облігацій.

Пільгове банківське кредитування.

Емісія військових облігацій (ОВДП).

Фінансова допомога від міжнародних партнерів.

Гетманцев наголосив, що програма не повинна перетворитися на будівництво «ізольованих масивів». Основний акцент буде зроблено на інтеграції нових мешканців у громади та забезпеченні високої якості забудови.

«Наше завдання — надати людям можливість придбати доступне і при цьому якісне, повноцінне житло», — підкреслив народний депутат.

Наступним кроком стане проведення відкритого діалогу з представниками будівельної галузі для узгодження технічних та економічних деталей реалізації проєкту.