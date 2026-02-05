Multi від Мінфін
5 лютого 2026, 13:36

Нафта дешевшає після згоди США та Ірану на переговори

Ціни на нафту знизилися більш ніж на $1 за барель у четвер, 5 лютого. Ринок відреагував на новину про те, що США та Іран погодилися провести переговори в Омані цієї п'ятниці, що зменшило побоювання щодо масштабного військового конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters.

Нафта дешевшає після згоди США та Ірану на переговори
Фото: freepik

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ринкові показники

Станом на ранок четверга ціни продемонстрували впевнене падіння:

  • Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на $1,31 (1,89%) — до $68,15 за барель.
  • Американська нафта WTI подешевшала на $1,24 (1,90%) — до $63,90.

Це падіння фактично нівелювало вчорашній стрибок цін на 3%, який був спровокований чутками про можливий зрив діалогу.

Геополітична розрядка чи тимчасова пауза?

Попри згоду на зустріч, позиції сторін залишаються кардинально різними:

  • Іран готовий обговорювати лише свою ядерну програму та збагачення урану.
  • США наполягають на включенні до порядку денного питань балістичних ракет, підтримки проксі-груп на Близькому Сході та дотримання прав людини в Ірані.

«Нафта втратила частину своєї „геополітичної премії“ на новинах про переговори. Проте, ймовірно, ці переговори виявлять нові розбіжності, і ризики знову зростуть найближчим часом», — вважає Мукеш Сахдев, гендиректор енергетичної консалтингової компанії XAnalysts.

Чому це важливо для світу?

Ринок уважно стежить за ситуацією навколо Ормузької протоки, що розташована між Оманом та Іраном. Через цей вузький прохід проходить близько 20% світового споживання нафти. Свої ресурси через протоку експортують ключові члени ОПЕК: Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт та Ірак. Будь-яка ескалація загрожує глобальному постачанню палива.

Інші фактори впливу

Окрім політики, на вартість нафти сьогодні тиснуть:

  • Зміцнення долара США, що традиційно робить сировину дорожчою для власників інших валют і знижує попит.
  • Волатильність на ринку металів, яка погіршує апетит інвесторів до ризикових активів.
  • Дані зі США: попри загальне зниження цін, звіти свідчать про скорочення запасів нафти в Штатах через нещодавні зимові шторми, що дещо стримує ще стрімкіше падіння вартості.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
5 лютого 2026, 14:27
#
Оманські домовленості. Десь я це вже чув.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
