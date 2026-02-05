Кінець плутанині в застосунках: НБУ пропонує єдині назви для банківських переказів

Національний банк України виступив із важливою рекомендацією для всіх фінансових установ: уніфікувати назви платежів у мобільних застосунках. Це допоможе українцям краще розуміти, як саме вони надсилають гроші, а продавцям — швидше отримувати оплату за товари та послуги.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як тепер називатимуться перекази?

Щоб уникнути непорозумінь між покупцем і продавцем, НБУ радить використовувати лише такі назви:

«Переказ на IBAN» або «Платіж на IBAN» — для звичайних банківських переказів.

«Миттєвий переказ на IBAN» або «Миттєвий платіж на IBAN» — для операцій, де швидкість зарахування коштів є критичною.

«Перекази» — загальна назва для відповідного розділу або меню в застосунку.

Нацбанк радить надавачам платіжних послуг використовувати та відображати перелічені єдині назви:

у меню платіжних застосунків;

під час ініціювання платіжної операції та під час надання згоди платника на її виконання ;

у виписках / звітах / історії / квитанціях про платіжні операції;

під час інформування отримувача (продавця) про надходження коштів.

Чому це важливо для користувачів?

Зараз кожен банк використовує власну термінологію, що часто плутає клієнтів при оплаті за реквізитами. Єдиний стандарт дозволить:

Покупцям — миттєво знаходити потрібну функцію та бути впевненими у способі оплати.

Продавцям — чітко пояснювати клієнту, який саме тип платежу потрібен для їхньої бізнес-моделі.

Фінансовій системі — прозоро відображати статус операції в історіях, виписках та квитанціях.

Що зміниться в інтерфейсах?

Регулятор не обмежує банки у дизайні — фінансові установи самі вирішують, де розмістити кнопки та як оформити меню. Однак регулятор наголошує: опція «миттєвого переказу» має бути максимально помітною та легкодоступною, оскільки швидкість транзакції є головною цінністю для клієнта.

«Впровадження єдиних назв дасть змогу сформувати однозначне та єдине розуміння в українських користувачів, про яку саме платіжну операцію йдеться, на етапах узгодження способу оплати, ініціювання в платіжному застосунку та після її завершення», — підкреслюють у НБУ.