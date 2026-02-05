Національний поштовий оператор представив новий тематичний випуск, присвячений тридцятиріччю української присутності на крижаному континенті. Саме 6 лютого 1996 року Велика Британія передала Україні антарктичну станцію «Фарадей», перейменовану згодом на «Академік Вернадський».
5 лютого 2026, 9:02
Укрпошта випустила марку до 30-річчя станції «Академік Вернадський» (фото)
Символ крижаного континенту
Головним персонажем нової поштової марки став тюлень Ведделла — один із найвідоміших мешканців околиць станції. Як зазначили в Національному антарктичному науковому центрі, цей випуск є даниною шани вченим, які вже три десятиліття представляють Україну на «краю світу».
Новий поштовий набір включає: аркуш «30 років Антарктичній станції „Академік Вернадський“», конверт «Перший день» та картку.
Характеристики
- Марка Nº 2223 «30 років антарктичній станції „Академік Вернадський“».
- Формат марки — 40×40 мм (діаметр 35 мм).
- Номінал марки — U (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштової картки).
- Тираж марки — 630 000 пр., КПД- 15 000 пр., картки — 15 000 пр., папки 400 пр.
- Спосіб друку — офсет.
Урочиста процедура погашення марки відбудеться безпосередньо в день ювілею — 6 лютого.
Де придбати?
Поштовий набір до 30-річчя станції «Академік Вернадський» доступний:
- У відділеннях «Укрпошти» по всій країні.
- В онлайн-магазині на офіційному сайті оператора.
- У спеціалізованих філателістичних крамницях.
