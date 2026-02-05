Multi від Мінфін
5 лютого 2026, 9:02

Укрпошта випустила марку до 30-річчя станції «Академік Вернадський» (фото)

Національний поштовий оператор представив новий тематичний випуск, присвячений тридцятиріччю української присутності на крижаному континенті. Саме 6 лютого 1996 року Велика Британія передала Україні антарктичну станцію «Фарадей», перейменовану згодом на «Академік Вернадський».

Укрпошта випустила марку до 30-річчя станції «Академік Вернадський» (фото)
Фото: facebook.com/AntarcticCenter

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Символ крижаного континенту

Головним персонажем нової поштової марки став тюлень Ведделла — один із найвідоміших мешканців околиць станції. Як зазначили в Національному антарктичному науковому центрі, цей випуск є даниною шани вченим, які вже три десятиліття представляють Україну на «краю світу».

Новий поштовий набір включає: аркуш «30 років Антарктичній станції „Академік Вернадський“», конверт «Перший день» та картку.

Характеристики

  • Марка Nº 2223 «30 років антарктичній станції „Академік Вернадський“».
  • Формат марки — 40×40 мм (діаметр 35 мм).
  • Номінал марки — U (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштової картки).
  • Тираж марки — 630 000 пр., КПД- 15 000 пр., картки — 15 000 пр., папки 400 пр.
  • Спосіб друку — офсет.

Урочиста процедура погашення марки відбудеться безпосередньо в день ювілею — 6 лютого.

Читайте також: Укрпошта випустила тематичний блок марок до Олімпіади-2026 (фото)

Де придбати?

Поштовий набір до 30-річчя станції «Академік Вернадський» доступний:

  • У відділеннях «Укрпошти» по всій країні.
  • В онлайн-магазині на офіційному сайті оператора.
  • У спеціалізованих філателістичних крамницях.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 20 незареєстрованих відвідувачів.
