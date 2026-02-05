Multi від Мінфін
5 лютого 2026, 10:01

Мінфін пояснив, як бізнесу підтвердити неможливість виконання податкових обов’язків

Міністерство фінансів України оприлюднило роз'яснення для бізнесу щодо дій у разі відключень електроенергії або інших надзвичайних ситуацій, які заважають вчасно подати звітність чи зареєструвати податкові накладні.

Алгоритм дій для платника податків

Якщо через відсутність світла ви не встигли виконати податкові зобов’язання, ви маєте право на звільнення від відповідальності. Для цього необхідно:

  • Подати заяву до органів Державної податкової служби (ДПС).
  • Додати підтвердні документи, що засвідчують факт відключення енергії або наявність інших об'єктивних перешкод.
  • Дочекатися рішення: ДПС зобов’язана розглянути матеріали та винести вмотивоване рішення.

Згідно з наказом Мінфіну № 225, саме податкова має доводити, що у платника була можливість виконати обов’язок, а не навпаки. Для перевірки фактів ДПС може надсилати запити до енергетичних компаній чи інших установ.

Нові терміни виконання обов'язків

Якщо ДПС підтвердила неможливість виконання обов’язку, штрафні санкції не застосовуються. Проте виконати зобов’язання все одно доведеться у такі терміни:

  • Протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем, коли можливість виконання обов’язку відновилася.
  • Протягом 6 місяців після завершення або скасування воєнного стану (якщо можливість не відновилася раніше).

Мінфін наголошує, що звільнення від відповідальності не є автоматичним. Воно надається лише за умови, що обставини фактично унеможливили роботу (наприклад, тривале аварійне відключення без альтернативних джерел живлення).

«Зазначене повідомлення має загальний інформаційний характер і не є індивідуальною податковою консультацією у розумінні Податкового кодексу України. Для отримання індивідуальної податкової консультації щодо конкретної ситуації платникам слід звертатися до Державної податкової служби України в порядку, встановленому Податковим кодексом України та Положенням про ДПС», — йдеться у повідомленні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
