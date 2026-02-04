Multi від Мінфін
4 лютого 2026, 16:46

Єдність через смак: як Всеукраїнський день фільтр-кави об’єднав кавову спільноту

31 січня в Україні вперше відбувся Всеукраїнський день фільтр-кави, ініціатором та організатором якого виступила компанія !Fest Coffee Mission. Подія охопила понад дві сотні локацій по всій Україні — і мала просту, але принципову мету: показати, що якісна specialty кава може і повинна бути доступною.

31 січня в Україні вперше відбувся Всеукраїнський день фільтр-кави, ініціатором та організатором якого виступила компанія !

На практиці ж це виявилось значно більшим, ніж просто кавова акція. Це став день про спільність, відповідальність і підтримку бізнесів одне одного — навіть у складних умовах.

Чесний смак — чесний підхід

Фільтр-кава у specialty — це максимально чесний формат.

Без молока, без цукру, без можливості щось приховати. Тільки вода і зерно. Якщо кава хороша — це відчутно одразу. Якщо ні — жодні додатки не врятують.

Саме тому фільтр став логічною основою події. Він добре пояснює, що таке якість, звідки береться смак і чому походження, обробка та робота фермера мають значення.

У день події заклади по всій країні свідомо відмовилися від конкуренції. І великі мережі, і маленькі незалежні кав’ярні встановили єдину ціну — 50 гривень за чашку фільтр кави.

Це був простий і зрозумілий жест: дати можливість кожному спробувати якісну каву без бар'єрів.

Кава не лише в закладі, а й удома

Ініціатива вийшла за межі HoReCa. Українські обсмажки долучилися з пропозиціями для дому — знижками на фільтр-каву для заварювання.

Таким чином подія не обмежилась однією чашкою в кав’ярні, а дала людям інструмент розвивати власну культуру споживання кави вдома.

Фільтр як перший крок у specialty

Фільтр-кава часто здається складною або «не для всіх». Але саме вона є найпростішим входом у світ specialty, якщо пояснити її без зайвого снобізму. Це чистий метод приготування, який відкриває характер зерна: регіон, висоту, обробку, роботу фермера. Саме через цю прозорість фільтр став ідеальним форматом для першого знайомства зі specialty-кавою.

Сила спільноти: бізнес, який тримає культуру

Всеукраїнський день фільтр-кави став прикладом того, як бізнес може бути точкою опори.

Коли компанії об'єднуються навколо спільних цінностей, з’являється не просто подія, а жива спільнота. Цей день ще раз довів: український бізнес — це про життя, якість і відповідальність. І про єдність, яка може починатися з простої чашки фільтр-кави — але точно нею не закінчується.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
4 лютого 2026, 18:27
#
В той час, як в країні війна… День фільтр-кави… день гуляй-руки… це людство котиться до прірви. Я не кажу, що всі мають воювати, ні, країна має жити, але влаштовувати день фільтр-кави? Купіть Мавіка і напишіть на ньому «Від фільтр-кави».
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
