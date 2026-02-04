Державний Укрексімбанк змінив графік оптимізації своєї регіональної мережі. Закриття філій в обласних центрах Івано-Франківську та Ужгороді відкладено: останнім днем їхньої повноцінної роботи визначено 6 квітня 2026 року замість попередньо запланованого 19 березня. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Укрексімбанк відтермінував закриття ключових філій на заході України
Банк не просто закриває відділення, а змінює формат роботи в одному з регіонів, переходячи від операційної діяльності до консультаційної.
Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 10):
Філія припиняє роботу 6 квітня 2026 року.
Вже наступного дня, 7 квітня, на її базі розпочне роботу представництво.
Якщо раніше філія здійснювала повний спектр банківських операцій для корпоративного, середнього бізнесу та муніципалітетів, то нове представництво фокусуватиметься на інформаційно-презентаційній діяльності та консультаційній підтримці клієнтів.
Ужгород (пл. Жупанатська, 1):
Останній робочий день філії — 6 квітня 2026 року.
Цей підрозділ також забезпечував обслуговування корпоративного сектору, середнього бізнесу, роздрібних клієнтів та комунального сектору.
Ринкові позиції банку
Укрексімбанк залишається одним із системно важливих гравців банківського сектору України.
- Активи: Станом на 1 грудня 2025 року банк посідав 3-тє місце серед 60 банків країни з показником 287,25 млрд грн.
- Прибутковість: За 11 місяців 2025 року прибуток фінустанови склав 8,45 млрд грн.
- Мережа: Станом на початок 2026 року банк оперував мережею з 23 підрозділів.
