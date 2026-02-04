Укрексімбанк відтермінував закриття ключових філій на заході України

Державний Укрексімбанк змінив графік оптимізації своєї регіональної мережі. Закриття філій в обласних центрах Івано-Франківську та Ужгороді відкладено: останнім днем їхньої повноцінної роботи визначено 6 квітня 2026 року замість попередньо запланованого 19 березня. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Банк не просто закриває відділення, а змінює формат роботи в одному з регіонів, переходячи від операційної діяльності до консультаційної.

Івано-Франківськ (вул. Незалежності, 10):

Філія припиняє роботу 6 квітня 2026 року.

Вже наступного дня, 7 квітня, на її базі розпочне роботу представництво.

Якщо раніше філія здійснювала повний спектр банківських операцій для корпоративного, середнього бізнесу та муніципалітетів, то нове представництво фокусуватиметься на інформаційно-презентаційній діяльності та консультаційній підтримці клієнтів.

Ужгород (пл. Жупанатська, 1):

Останній робочий день філії — 6 квітня 2026 року.

Цей підрозділ також забезпечував обслуговування корпоративного сектору, середнього бізнесу, роздрібних клієнтів та комунального сектору.

Ринкові позиції банку

Укрексімбанк залишається одним із системно важливих гравців банківського сектору України.