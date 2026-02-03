НБУ послабив гривню щодо долара на 23 копійки

Національний банк України встановив на 4 лютого 2026 року офіційний курс гривні на рівні 43,19 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 23 копійки.

На середу НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 43,19 грн, що на 23 копійки більше, ніж у вівторок (42,96 грн). Нагадаємо, що історичний максимум американської валюти був зафіксований 19 січня на позначці 43,41 грн.

Курс гривні до євро становить 50,95 грн за євро, що на 5 копійок більше ніж у вівторок (50,90). Історичний максимум європейської валюти було встановлено 30 січня на рівні 51,24 грн.

