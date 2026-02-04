Оподаткований імпорт зріс на 20%: митниця перерахувала 56,2 млрд грн

Державна митна служба України підбила підсумки роботи за перший місяць 2026 року. Результати свідчать про значне пожвавлення зовнішньої торгівлі: обсяги оподаткованого імпорту зросли на 20,4% порівняно з січнем минулого року.

Фінансові показники та ключові товари

Загалом за січень до державного бюджету було перераховано 56,2 млрд грн. Це на 8,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

При цьому основними бюджетоформуючими товарами, що забезпечили найбільші надходження цього місяця, стали:

нафтопродукти — 16,1 млрд грн;

автомобілі легкові - 4,2 млрд грн;

газ природний, гази нафтові - 2 млрд грн;

електроенергія — 1,3 млрд грн;

апарати електричні телефонні - 1 млрд грн;

добрива мінеральні — 980,2 млн грн;

вугілля кам'яне, антрацит — 642,3 млн грн;

машини автоматичного оброблення інформації - 613,2 млн грн;

інсектициди, гербіциди — 572,9 млн грн;

лікарські засоби — 542 млн грн.

Пільги та підтримка оборони

Попри зростання надходжень, держава продовжує активно застосовувати систему податкових преференцій. У січні обсяг наданих пільг склав 32,9 млрд грн (що становить 58,4% від суми всіх зборів). Порівняно з минулим роком обсяг пільг зріс на 58,5%.

У розрізі преференцій найбільшу частку становлять:

пільги, надані при імпорті товарів оборонного призначення — 48,8% (16 млрд грн);

пільги на підакцизні товари (тютюн) для виробництва в Україні тютюнових виробів — 31,1% (10,2 млрд грн);

звільнення зі сплати ввізного мита у рамках виконання угод «про вільну торгівлю» — 7% (2,3 млрд грн);

пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури — 6,9% (2,3 млрд грн);

інші пільги відповідно до законодавства — 6,3% (2,1 млрд грн).

Так, порівняно з січнем 2025 року, обсяг наданих преференцій зріс на 12,1 млрд грн або на 58,5%, (тоді цей показник становив 20,7 млрд грн).