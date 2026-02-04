Оподаткований імпорт зріс на 20%: митниця перерахувала 56,2 млрд грн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 лютого 2026, 17:09

Оподаткований імпорт зріс на 20%: митниця перерахувала 56,2 млрд грн

Державна митна служба України підбила підсумки роботи за перший місяць 2026 року. Результати свідчать про значне пожвавлення зовнішньої торгівлі: обсяги оподаткованого імпорту зросли на 20,4% порівняно з січнем минулого року.

Оподаткований імпорт зріс на 20%: митниця перерахувала 56,2 млрд грн
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінансові показники та ключові товари

Загалом за січень до державного бюджету було перераховано 56,2 млрд грн. Це на 8,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

При цьому основними бюджетоформуючими товарами, що забезпечили найбільші надходження цього місяця, стали:

  • нафтопродукти — 16,1 млрд грн;
  • автомобілі легкові - 4,2 млрд грн;
  • газ природний, гази нафтові - 2 млрд грн;
  • електроенергія — 1,3 млрд грн;
  • апарати електричні телефонні - 1 млрд грн;
  • добрива мінеральні — 980,2 млн грн;
  • вугілля кам'яне, антрацит — 642,3 млн грн;
  • машини автоматичного оброблення інформації - 613,2 млн грн;
  • інсектициди, гербіциди — 572,9 млн грн;
  • лікарські засоби — 542 млн грн.

Пільги та підтримка оборони

Попри зростання надходжень, держава продовжує активно застосовувати систему податкових преференцій. У січні обсяг наданих пільг склав 32,9 млрд грн (що становить 58,4% від суми всіх зборів). Порівняно з минулим роком обсяг пільг зріс на 58,5%.

У розрізі преференцій найбільшу частку становлять:

  • пільги, надані при імпорті товарів оборонного призначення — 48,8% (16 млрд грн);
  • пільги на підакцизні товари (тютюн) для виробництва в Україні тютюнових виробів — 31,1% (10,2 млрд грн);
  • звільнення зі сплати ввізного мита у рамках виконання угод «про вільну торгівлю» — 7% (2,3 млрд грн);
  • пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури — 6,9% (2,3 млрд грн);
  • інші пільги відповідно до законодавства — 6,3% (2,1 млрд грн).

Так, порівняно з січнем 2025 року, обсяг наданих преференцій зріс на 12,1 млрд грн або на 58,5%, (тоді цей показник становив 20,7 млрд грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами