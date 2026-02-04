Multi від Мінфін
4 лютого 2026, 16:52

Китай випередив США за кількістю стартапів у сфері гуманоїдних роботів

Ринок людиноподібних роботів переживає безпрецедентний бум, перетворюючись із нішевої наукової фантастики на комерційно привабливий сектор. Згідно з даними аналітичної платформи Tracxn, оприлюдненими Statista, 2025 рік став переломним: у цю індустрію було інвестовано $2,65 млрд, що перевищує сумарний обсяг вкладень за попередні сім років (2018−2024).

Ринок людиноподібних роботів переживає безпрецедентний бум, перетворюючись із нішевої наукової фантастики на комерційно привабливий сектор.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Географія інновацій: Китай виривається вперед

Станом на січень 2026 року лідерство за кількістю профільних стартапів захопив Китай. Розподіл сил у світі виглядає так:

  • Китай: 23 компанії.
  • США: 22 компанії.
  • Індія: 12 компаній (впевнене третє місце).
  • Велика Британія: 6 компаній.
  • Німеччина: 5 компаній.

До списку помітних гравців також увійшли Франція, Австралія, Японія (по 3 стартапи), а також Австрія та Канада (по 2).

Виробничі перегони

Кількісна перевага Китаю підкріплюється реальними виробничими потужностями.

  • Китайський масштаб: Компанії Unitree Robotics та Agibot вже вийшли на серійне виробництво, випустивши у 2025 році понад 5 000 одиниць роботів кожна. Китай робить ставку на швидке масштабування та зниження собівартості.
  • Американська якість: У США ключові гравці, такі як Boston Dynamics (відомі своїм Atlas) та Tesla (з проєктом Optimus), планують наростити масове виробництво у 2026 році, фокусуючись на промисловому та споживчому використанні.
  • Європейські інновації: Серед лідерів ЄС виділяються британська Engineered Arts (відома гіперреалістичними роботами Ameca) та німецька Neura Robotics.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

