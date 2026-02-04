Китай випередив США за кількістю стартапів у сфері гуманоїдних роботів

Ринок людиноподібних роботів переживає безпрецедентний бум, перетворюючись із нішевої наукової фантастики на комерційно привабливий сектор. Згідно з даними аналітичної платформи Tracxn, оприлюдненими Statista, 2025 рік став переломним: у цю індустрію було інвестовано $2,65 млрд, що перевищує сумарний обсяг вкладень за попередні сім років (2018−2024).