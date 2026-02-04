Ринок людиноподібних роботів переживає безпрецедентний бум, перетворюючись із нішевої наукової фантастики на комерційно привабливий сектор. Згідно з даними аналітичної платформи Tracxn, оприлюдненими Statista, 2025 рік став переломним: у цю індустрію було інвестовано $2,65 млрд, що перевищує сумарний обсяг вкладень за попередні сім років (2018−2024).
4 лютого 2026, 16:52
Китай випередив США за кількістю стартапів у сфері гуманоїдних роботів
Географія інновацій: Китай виривається вперед
Станом на січень 2026 року лідерство за кількістю профільних стартапів захопив Китай. Розподіл сил у світі виглядає так:
- Китай: 23 компанії.
- США: 22 компанії.
- Індія: 12 компаній (впевнене третє місце).
- Велика Британія: 6 компаній.
- Німеччина: 5 компаній.
До списку помітних гравців також увійшли Франція, Австралія, Японія (по 3 стартапи), а також Австрія та Канада (по 2).
Виробничі перегони
Кількісна перевага Китаю підкріплюється реальними виробничими потужностями.
- Китайський масштаб: Компанії Unitree Robotics та Agibot вже вийшли на серійне виробництво, випустивши у 2025 році понад 5 000 одиниць роботів кожна. Китай робить ставку на швидке масштабування та зниження собівартості.
- Американська якість: У США ключові гравці, такі як Boston Dynamics (відомі своїм Atlas) та Tesla (з проєктом Optimus), планують наростити масове виробництво у 2026 році, фокусуючись на промисловому та споживчому використанні.
- Європейські інновації: Серед лідерів ЄС виділяються британська Engineered Arts (відома гіперреалістичними роботами Ameca) та німецька Neura Robotics.
