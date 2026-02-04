Henkel купує виробника спеціальних покриттів Stahl за 2,1 мільярда євро

Німецький хімічний гігант Henkel (власник бренду Persil) оголосив про укладення угоди щодо придбання компанії Stahl за 2,1 млрд євро ($2,5 млрд). Продавцем виступає інвестиційна фірма Wendel, яка володіє мажоритарним пакетом акцій, повідомляє Reuters.

Ця покупка є стратегічним кроком Henkel, спрямованим на зміцнення підрозділу промислових технологій та зменшення залежності від ринку споживчих товарів, де темпи зростання є нижчими.

Головні деталі угоди

Стратегічне розширення. Разом із нещодавнім придбанням ATP Adhesive Systems, ця угода додасть Henkel майже 1 мільярд євро до річного обсягу продажів.

Профіль Stahl. Компанія спеціалізується на високотехнологічних покриттях, налічує близько 1 700 співробітників, а її скоригований обсяг продажів у 2025 році склав близько 725 млн євро.

Вихід BASF та Clariant. Міноритарні акціонери Stahl, хімічні концерни BASF та Clariant, також погодилися продати свої частки компанії Henkel.

Успіх для інвесторів та зростання акцій

Для французької фірми Wendel ця угода стала надзвичайно прибутковою. Компанія отримає 1,2 млрд євро, що у 6,6 раза перевищує її загальні інвестиції в Stahl з 2006 року.

Акції Wendel підскочили на 9% на торгах у Парижі, продемонструвавши найбільше одноденне зростання з 2022 року. Акції Henkel у Берліні зросли на 1%.