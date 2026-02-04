Заощадження громадян та ФОПів у банках перевищили 1,6 трлн грн

Загальна сума вкладів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців в українських банках склала понад 1 617,7 мільярда гривень, що на 225,5 мільярда більше за попередній показник. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилися вклади в банках

«Станом на 1 січня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала понад 1 617,7 млрд грн, що на 225,5 млрд грн більше за аналогічний показник минулого року», — говориться у повідомленні.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 січня 2026 року:

вклади у національній валюті — 1073,3 млрд грн (+173,8 млрд грн за 2025 рік);

вклади в іноземній валюті — 544,4 млрд грн (+51,7 млрд грн за 2025 рік).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 січня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 12,5%. Сума їх вкладів склала 201,8, що на 32,9 млрд грн більше, ніж торік. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

«Зростання обсягу вкладів фізичних осіб — це ключовий індикатор довіри громадян і бізнесу до банківської системи. Навіть в умовах повномасштабної війни депозитна база не лише зберігається, а й зростає», — вважає директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.

Збільшення присутності коштів фізичних осіб-підприємців у депозитній структурі підтверджує, що система гарантування вкладів працює не лише для населення, а й для малого бізнесу. Для ФОП це означає передбачуваність, захист коштів і можливість планувати діяльність, не виводячи ресурси з банківської системи.

З 13 квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 січня 2026 року в реєстрі учасників Фонду налічувався 61 банк.