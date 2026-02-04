Долар США втратив частину привабливості для інвесторів — мільярдер Гріффін

У вівторок мільярдер-інвестор та голова компанії Citadel Кен Гріффін висловив думку про те, що за останній рік долар США втратив частину своєї привабливості для інвесторів, пише Reuters.

Що не так із доларом?

Долар США останнім часом зазнавав вагань, включаючи падіння до чотирирічного мінімуму минулого тижня. Це сталося через побоювання інвесторів, які пов'язані з нестабільною фіскальною політикою та очікуванням подальшого зниження відсоткових ставок Федеральної резервної системи.

На конференції WSJ Invest Live, що проходила в Уест-Палм-Біч, штат Флорида, засновника Citadel запитали про те, чи може долар втратити своє домінуюче становище.

Гриффін відповів, що, незважаючи на те, що США залишаються «одним з найнадійніших притулків у світі» і демонструють потужну геополітичну позицію, долар все ж таки зазнає труднощів.

«Політичні заходи, пов'язані з тарифами, і деякі висловлювання адміністрації послабили привабливість долара», — зазначив він.

В інтерв'ю Гріффін наголосив на важливості посилення фінансової дисципліни, включаючи зниження державних запозичень, які підтримувалися в період пандемії. Стосовно ринку праці США він заявив, що ситуація залишається стабільною, але частина робочих місць, створених після пандемії COVID-19, починає скорочуватися.

Коли його запитали про вплив штучного інтелекту на ринок праці, Гріффін зазначив, що хоча технологія відіграє певну роль у скороченнях, підприємства поки не відчули очікуваного зростання продуктивності, яке могло б призвести до звільнень.

Призначення Уорша

Гриффін позитивно оцінив призначення Кевіна Уорша на посаду голови Федеральної резервної системи та процедуру, запропоновану Дональдом Трампом для вибору голови центрального банку США.

«Президентський вибір підтверджує, що Федеральна резервна система збереже свою незалежність у прийнятті політичних рішень», — заявив він.

Однак інвестор висловив невдоволення деякими діловими операціями, проведеними Трампом та його родиною під час його президентства.

«Хотілося б вірити, що ті, хто слугує суспільним інтересам, справді враховують ці інтереси у всьому, що вони роблять», — сказав Гріффін, відповідаючи на запитання про закордонні інвестиції в криптопроєкти Трампа.

«На мою думку, ця адміністрація зробила помилки у виборі рішень, які були б корисні для сімей, які перебувають в адміністрації».

Гриффін також висловив побоювання щодо більш активного втручання уряду США в економіку, включаючи придбання часток у компаніях. Він зазначив, що в Америці існує «неймовірна спільнота венчурних капіталістів», і втручання уряду може змусити генеральних директорів «адаптуватися до політики різних адміністрацій».