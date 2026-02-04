Долар США втратив частину привабливості для інвесторів — мільярдер Гріффін

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 лютого 2026, 14:01

Долар США втратив частину привабливості для інвесторів — мільярдер Гріффін

У вівторок мільярдер-інвестор та голова компанії Citadel Кен Гріффін висловив думку про те, що за останній рік долар США втратив частину своєї привабливості для інвесторів, пише Reuters.

У вівторок мільярдер-інвестор та голова компанії Citadel Кен Гріффін висловив думку про те, що за останній рік долар США втратив частину своєї привабливості для інвесторів, пише Reuters.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо не так із доларом?

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що не так із доларом?

Долар США останнім часом зазнавав вагань, включаючи падіння до чотирирічного мінімуму минулого тижня. Це сталося через побоювання інвесторів, які пов'язані з нестабільною фіскальною політикою та очікуванням подальшого зниження відсоткових ставок Федеральної резервної системи.

На конференції WSJ Invest Live, що проходила в Уест-Палм-Біч, штат Флорида, засновника Citadel запитали про те, чи може долар втратити своє домінуюче становище.

Гриффін відповів, що, незважаючи на те, що США залишаються «одним з найнадійніших притулків у світі» і демонструють потужну геополітичну позицію, долар все ж таки зазнає труднощів.

«Політичні заходи, пов'язані з тарифами, і деякі висловлювання адміністрації послабили привабливість долара», — зазначив він.

Читайте також: Трамп дає «зелене світло» на продаж долара: американська валюта входить у фазу затяжного падіння

В інтерв'ю Гріффін наголосив на важливості посилення фінансової дисципліни, включаючи зниження державних запозичень, які підтримувалися в період пандемії. Стосовно ринку праці США він заявив, що ситуація залишається стабільною, але частина робочих місць, створених після пандемії COVID-19, починає скорочуватися.

Коли його запитали про вплив штучного інтелекту на ринок праці, Гріффін зазначив, що хоча технологія відіграє певну роль у скороченнях, підприємства поки не відчули очікуваного зростання продуктивності, яке могло б призвести до звільнень.

Призначення Уорша

Гриффін позитивно оцінив призначення Кевіна Уорша на посаду голови Федеральної резервної системи та процедуру, запропоновану Дональдом Трампом для вибору голови центрального банку США.

«Президентський вибір підтверджує, що Федеральна резервна система збереже свою незалежність у прийнятті політичних рішень», — заявив він.

Однак інвестор висловив невдоволення деякими діловими операціями, проведеними Трампом та його родиною під час його президентства.

«Хотілося б вірити, що ті, хто слугує суспільним інтересам, справді враховують ці інтереси у всьому, що вони роблять», — сказав Гріффін, відповідаючи на запитання про закордонні інвестиції в криптопроєкти Трампа.

«На мою думку, ця адміністрація зробила помилки у виборі рішень, які були б корисні для сімей, які перебувають в адміністрації».

Гриффін також висловив побоювання щодо більш активного втручання уряду США в економіку, включаючи придбання часток у компаніях. Він зазначив, що в Америці існує «неймовірна спільнота венчурних капіталістів», і втручання уряду може змусити генеральних директорів «адаптуватися до політики різних адміністрацій».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами