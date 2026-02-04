Multi від Мінфін
(8,9K+)
Бонус від Мінфіну
Валюта
Депозити
Кредити
Банки
Страхування
Інвестиції
Криптовалюта
Індекси
4 лютого 2026, 13:15

Збитки криптогалузі зросли у 2,1 раза: у 2025 році хакери викрали понад $4 млрд

Криптозлочинність у 2025 році вийшла на новий рівень швидкості та масштабу. Сукупні збитки галузі сягнули $4,04 млрд, що у 2,1 раза перевищує показники 2024 року. При цьому кількість самих атак зросла лише на 4%, що свідчить про вибірковість та більшу ефективність зловмисників. Про це йдеться у звіті Global Ledger.

Збитки криптогалузі зросли у 2,1 раза: у 2025 році хакери викрали понад $4 млрд
Фото: freepik

Рекордний таймінг атак

Аналітики зафіксували критичне скорочення часу між самим зломом та початком виведення коштів:

  • Рекордна швидкість. У другому півріччі хакери почали переміщувати активи вже через 2 секунди після експлойту.
  • Випередження реакції. У 76% випадків (а наприкінці року — у 85%) рух коштів починався ще до того, як про інцидент з'являлося перше публічне повідомлення.
  • Перевага хакерів. У середньому зловмисники випереджали офіційні звіти безпеки на 11 годин.

Головні жертви та методи

Централізовані біржі (CEX) стали головною мішенню, втративши $1,85 млрд. Найгучнішим кейсом став злом Bybit, на який припало понад 36% усіх річних втрат ($1,46 млрд).

Лідером за збитками залишається Ethereum ($2,44 млрд), за ним йдуть біткоїн ($456 млн) та Solana ($446 млн). Механіка крадіжок: 64% випадків — це вразливості смартконтрактів, 13,3% — крадіжка приватних ключів.

Відродження Tornado Cash та «слід КНДР»

Після скасування санкцій у січні 2025 року міксер Tornado Cash знову став головним інструментом для замітання слідів. Його використовували у 41,5% усіх зломів. Обсяг коштів, що пройшли через сервіс, зріс у другому півріччі до 74,3% від загальної кількості вкрадених активів.

Угруповання, пов’язані з КНДР, викрали близько $1,89 млрд (майже 47% усіх світових втрат), причому більшість атак була спрямована саме на CEX.

Повернення коштів

Статистика повернення активів залишається невтішною:

  • Повернуто: Лише 6,5% ($263,2 млн).
  • Заморожено: $384,8 млн.
  • У режимі очікування: Майже половина вкраденого ($1,97 млрд) досі лежить нерухомо на гаманцях хакерів.

«Таймінг — найслабше місце індустрії. Хакери рухають гроші швидше, ніж ви встигаєте прочитати це речення», — підкреслив Лекс Фісун, CEO Global Ledger.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі

