У ніч на 3 лютого російські війська здійснили масований комбінований повітряний удар по об'єктах енергетичної інфраструктури України, застосувавши загалом 562 засоби повітряного нападу. Загальна вартість застосованого озброєння становила $324,8 млн. Про це йдеться у повідомленні ГУР.

Калуга могла б прожити рік

Загальна вартість застосованого озброєння становила $324,8 мільйона — це більш ніж на $190 мільйони більше, ніж під час масованого обстрілу 20 січня.

За ці кошти цілий рік міг би жити єврейський автономний округ рф із населенням близько 144 тисяч осіб або ж місто калуґа з населенням понад 320 тисяч. Також ця сума співставна з піврічним бюджетом костромської області.

Замість покращення умов життя та розвитку інфраструктури власних регіонів кремль витратив ці кошти на удари по цивільній інфраструктурі України.

Водночас більша частина витрачених ресурсів — 79,2 % — виявилася марною: українська протиповітряна оборона знищила 450 повітряних цілей.