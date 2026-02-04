Український бренд одягу Vovk згортає бізнес у Польщі

Український бренд одягу Vovk оголосив про припинення своєї діяльності в Польщі. Компанія йде з ринку після приблизно трирічної діяльності. Про це пише inpoland.

Що пішло не так з бізнесом

Vovk розпочав свою діяльність у Польщі у 2023 році, відкривши свій перший магазин у варшавському торговому центрі Blue City. Початкові інвестиції становили приблизно 300 000 євро.

Керівництво української компанії зазначає, що це було перше невдале рішення. Вони пояснюють, що вибір цього місця розташування виявився однією з головних причин провалу, оскільки центр не зміг залучити достатньо клієнтів.

Ще однією проблемою виявилася обрана компанією стратегія для польського ринку. Компанія була сильно зосереджена на українських клієнтах, які проживають у Польщі, що обмежувало її можливості охопити польських споживачів.

Останньою серйозною помилкою, яку називає керівництво Vovk у Польщі, була затримка старту онлайн-продажів. Інтернет-магазин запустився лише через рік після відкриття стаціонарного магазину, що значно завадило бренду отримати впізнаваність на новому ринку.

Керівництво Vovk також вказує на суттєві відмінності у вартості ведення бізнесу в Польщі та Україні.

Серед найбільших проблем вони називають високу орендну плату в торгових центрах та вартість найму працівників. Крім того, компанії доводилося мати справу з частими поверненнями товарів польськими клієнтами, що створювало додаткове логістичне та фінансове навантаження.