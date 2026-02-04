Сезонне затишшя: імпорт нових авто впав на 57,8%

Січень 2026 року для ринку нових автомобілів пройшов під знаком «великого перерахунку». Після грудневого ажіотажу, коли покупці намагалися випередити повернення ПДВ на електромобілі, ринок закономірно охолов у місячному вимірі, але продемонстрував здоровий оптимізм порівняно з минулим роком. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Сезонне затишшя

Як зазначають аналітики, ринок нових авто у січні — це завжди історія про сезонне затишшя, посилене цьогоріч зміною податкових правил.

Загальний обсяг: Зареєстровано 4 789 нових легковиків.

Походження: Левова частка — це імпорт. Власне українське виробництво (великовузлова збірка) забезпечило лише 119 одиниць.

Динаміка M-M (місяць до місяця): Імпорт нових авто впав на 57,8% порівняно з рекордним груднем. Це класичний ефект «порожніх складів» та задоволеного наперед попиту.

Динаміка Y-Y (рік до року): Попри січневу сплячку, ми бачимо ріст на 11,6% відносно січня 2025-го. Це свідчить про те, що загальний тренд на оновлення автопарку залишається позитивним.

Зміна лідера

У рейтингу марок зафіксовано цікаву зміну сил. Toyota у січні нагадала, «хто вдома господар». Відрив від BYD настільки значний, що зараз би й не спало на думку, що торік китайська марка могла стати номер один. Побачимо, як буде далі, адже Китай ввів обмеження на вивезення автомобілів, призначених для місцевого ринку.

Renault та Skoda замикають першу четвірку, орієнтуючись на корпоративні парки та прихильників європейського прагматизму. BMW на восьмій сходинці показує, що преміум-сегмент у січні почувався досить впевнено.

Топ-10 виробників нових легковиків

У модельному заліку ми побачили справжній «фотофініш». Toyota RAV4 (313 шт.) та Renault Duster (312 шт.) розійшлися лише в один корпус. Це два головні полюси українського ринку: престижний кросовер проти «чесного» позашляховика.

Toyota Land Cruiser Prado замкнула трійку, що ще раз підтверджує любов українців до великих і надійних форматів. У топ-10 увірвалися одразу три моделі нового покоління: BYD Leopard 3 (брутальний електричний кросовер), BYD Sea Lion 06 та Volkswagen ID. Unyx. Останній — це той самий «золотий» Volkswagen китайської збірки з дизайном у стилі Cupra, який став новим фаворитом серед поціновувачів технологій.

Топ-10 моделей нових легковиків

Люкс-сегмент: Навіть у холодному січні знайшлося місце для прекрасного. Офіційно зареєстровано по одному Bentley й Maserati, та солідні 40 Porsche.

Серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні (кількісно вони включені до загального рейтингу), лідером минулого року став кросовер Skoda Karoq (59 шт.), котрий випускають на закарпатському заводі «Єврокар».