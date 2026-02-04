Сезонне затишшя: імпорт нових авто впав на 57,8%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 лютого 2026, 9:42

Сезонне затишшя: імпорт нових авто впав на 57,8%

Січень 2026 року для ринку нових автомобілів пройшов під знаком «великого перерахунку». Після грудневого ажіотажу, коли покупці намагалися випередити повернення ПДВ на електромобілі, ринок закономірно охолов у місячному вимірі, але продемонстрував здоровий оптимізм порівняно з минулим роком. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Січень 2026 року для ринку нових автомобілів пройшов під знаком «великого перерахунку».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Сезонне затишшя

Як зазначають аналітики, ринок нових авто у січні — це завжди історія про сезонне затишшя, посилене цьогоріч зміною податкових правил.

  • Загальний обсяг: Зареєстровано 4 789 нових легковиків.
  • Походження: Левова частка — це імпорт. Власне українське виробництво (великовузлова збірка) забезпечило лише 119 одиниць.
  • Динаміка M-M (місяць до місяця): Імпорт нових авто впав на 57,8% порівняно з рекордним груднем. Це класичний ефект «порожніх складів» та задоволеного наперед попиту.
  • Динаміка Y-Y (рік до року): Попри січневу сплячку, ми бачимо ріст на 11,6% відносно січня 2025-го. Це свідчить про те, що загальний тренд на оновлення автопарку залишається позитивним.

Зміна лідера

У рейтингу марок зафіксовано цікаву зміну сил. Toyota у січні нагадала, «хто вдома господар». Відрив від BYD настільки значний, що зараз би й не спало на думку, що торік китайська марка могла стати номер один. Побачимо, як буде далі, адже Китай ввів обмеження на вивезення автомобілів, призначених для місцевого ринку.

Renault та Skoda замикають першу четвірку, орієнтуючись на корпоративні парки та прихильників європейського прагматизму. BMW на восьмій сходинці показує, що преміум-сегмент у січні почувався досить впевнено.

Топ-10 виробників нових легковиків

У модельному заліку ми побачили справжній «фотофініш». Toyota RAV4 (313 шт.) та Renault Duster (312 шт.) розійшлися лише в один корпус. Це два головні полюси українського ринку: престижний кросовер проти «чесного» позашляховика.

Toyota Land Cruiser Prado замкнула трійку, що ще раз підтверджує любов українців до великих і надійних форматів. У топ-10 увірвалися одразу три моделі нового покоління: BYD Leopard 3 (брутальний електричний кросовер), BYD Sea Lion 06 та Volkswagen ID. Unyx. Останній — це той самий «золотий» Volkswagen китайської збірки з дизайном у стилі Cupra, який став новим фаворитом серед поціновувачів технологій.

Топ-10 моделей нових легковиків

Люкс-сегмент: Навіть у холодному січні знайшлося місце для прекрасного. Офіційно зареєстровано по одному Bentley й Maserati, та солідні 40 Porsche.

Серед нових легковиків, що були зареєстровані як такі, що виготовлені в Україні (кількісно вони включені до загального рейтингу), лідером минулого року став кросовер Skoda Karoq (59 шт.), котрий випускають на закарпатському заводі «Єврокар».

Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами