Детінізація ринку техніки: ДПС за минулий рік оштрафувала продавців майже на 500 мільйонів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 лютого 2026, 9:23

Детінізація ринку техніки: ДПС за минулий рік оштрафувала продавців майже на 500 мільйонів

У 2025 році детінізація ринку побутової техніки та електроніки дала відчутний економічний ефект. Офіційні виторги зросли на 8,2 млрд грн (+53,4 %), кількість фіскальних чеків — на 1,6 млн (+23,7 %). Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

У 2025 році детінізація ринку побутової техніки та електроніки дала відчутний економічний ефект.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Сірий ринок техніки

«Через сірий ринок техніки, за оцінками фахівців, держава втрачає колосальні кошти. Поки одні чесно працюють і платять податки — інші вигадують „схеми“ та продають техніку „в тіні“. Тоді домовилися з учасниками ринку працювати разом, щоб змінити ситуацію. Бо без спільних дій чесні та єдині правила не діятимуть. Вже фіксуємо розширення легального сегмента ринку та зростання податкової культури бізнесу», — додала Карнаух.

Штрафи за порушення

Торік було проведено понад 4,8 тис. фактичних перевірок, майже 70% із них — із хронометражем господарських операцій. Штрафи за виявлені порушення склали 496 млн грн.

Результат легалізації продажів

  • у грудні 2025 року кількість чеків зросла до 8,2 млн;
  • порівняно з вереснем їх стало на 1,6 млн більше (+23,7 %);
  • середня сума одного чека зросла на 24 % ­- до 2,9 тис. грн.

Офіційні виторги від продажу техніки

  • вересень 2025 — 15,3 млрд грн;
  • жовтень — 16,7 млрд грн;
  • листопад — 21,7 млрд грн;
  • грудень — 23,5 млрд грн.

Лише за чотири місяці виторги зросли на 53,4 %, що є прямим результатом детінізації ринку.

Зростання податкової ефективності

  • навантаження з податку на прибуток зросло до 1,0 % за І — ІІІ квартали 2025 року (проти 0,98 % у 2024 році);
  • навантаження з ПДВ у грудні 2025 року збільшилось до 3,02 % (у листопаді — 2,94 %).

Кількість офіційно оформлених працівників у галузі у 2025 році залишалася стабільною — майже 32 тис. осіб. Водночас після налагодження діалогу з бізнесом середня заробітна плата зросла на 4,1 тис. грн:

  • вересень — 24,5 тис. грн;
  • жовтень — 26,2 тис. грн;
  • листопад — 28,6 тис. грн.

«Крім того, після зустрічі з представниками бізнесу фіксуємо стабільне зниження випадків невидачі фіскальних чеків. Наприклад, за першу декаду січня 2026 року під час 149 контрольних закупок чек не видали лише у 6 випадках. Бачимо і порушення. Торік провели понад 4,8 тис. фактичних перевірок, майже 70 % з них — із хронометражем господарських операцій. Штрафи за виявлені порушення — 496 млн грн», — зауважила в. о. Голови ДПС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами