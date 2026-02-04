Детінізація ринку техніки: ДПС за минулий рік оштрафувала продавців майже на 500 мільйонів

У 2025 році детінізація ринку побутової техніки та електроніки дала відчутний економічний ефект. Офіційні виторги зросли на 8,2 млрд грн (+53,4 %), кількість фіскальних чеків — на 1,6 млн (+23,7 %). Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Сірий ринок техніки

«Через сірий ринок техніки, за оцінками фахівців, держава втрачає колосальні кошти. Поки одні чесно працюють і платять податки — інші вигадують „схеми“ та продають техніку „в тіні“. Тоді домовилися з учасниками ринку працювати разом, щоб змінити ситуацію. Бо без спільних дій чесні та єдині правила не діятимуть. Вже фіксуємо розширення легального сегмента ринку та зростання податкової культури бізнесу», — додала Карнаух.

Штрафи за порушення

Торік було проведено понад 4,8 тис. фактичних перевірок, майже 70% із них — із хронометражем господарських операцій. Штрафи за виявлені порушення склали 496 млн грн.

Результат легалізації продажів

у грудні 2025 року кількість чеків зросла до 8,2 млн;

порівняно з вереснем їх стало на 1,6 млн більше (+23,7 %);

середня сума одного чека зросла на 24 % ­- до 2,9 тис. грн.

Офіційні виторги від продажу техніки

вересень 2025 — 15,3 млрд грн;

жовтень — 16,7 млрд грн;

листопад — 21,7 млрд грн;

грудень — 23,5 млрд грн.

Лише за чотири місяці виторги зросли на 53,4 %, що є прямим результатом детінізації ринку.

Зростання податкової ефективності

навантаження з податку на прибуток зросло до 1,0 % за І — ІІІ квартали 2025 року (проти 0,98 % у 2024 році);

навантаження з ПДВ у грудні 2025 року збільшилось до 3,02 % (у листопаді — 2,94 %).

Кількість офіційно оформлених працівників у галузі у 2025 році залишалася стабільною — майже 32 тис. осіб. Водночас після налагодження діалогу з бізнесом середня заробітна плата зросла на 4,1 тис. грн:

вересень — 24,5 тис. грн;

жовтень — 26,2 тис. грн;

листопад — 28,6 тис. грн.

«Крім того, після зустрічі з представниками бізнесу фіксуємо стабільне зниження випадків невидачі фіскальних чеків. Наприклад, за першу декаду січня 2026 року під час 149 контрольних закупок чек не видали лише у 6 випадках. Бачимо і порушення. Торік провели понад 4,8 тис. фактичних перевірок, майже 70 % з них — із хронометражем господарських операцій. Штрафи за виявлені порушення — 496 млн грн», — зауважила в. о. Голови ДПС.