4 лютого 2026, 9:02

Понад 9 млрд гривень інвестицій під час війни: як ЄБРР підтримує Україну

Від початку повномасштабної агресії росії ЄБРР залишається одним із провідних донорів України, інвестувавши понад 9 млрд євро у відновлення критично важливої інфраструктури. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з представниками Банку.

Від початку повномасштабної агресії росії ЄБРР залишається одним із провідних донорів України, інвестувавши понад 9 млрд євро у відновлення критично важливої інфраструктури.
Фото: mof.gov.ua

Підтримка України

Під час зустрічі, окрему увагу сторони приділили забезпеченню стабільного проходження опалювального сезону.

У 2022−2025 роках ЄБРР надав майже 1 млрд євро на екстрену закупівлю газу, з яких 770 млн євро було мобілізовано у 2025 році, у тому числі 500 млн євро — під гарантії Європейської Комісії та 270 млн євро — як відновлювальну кредитну лінію відповідно до підписаних угод — під державні гарантії. Також обговорено можливість спрямування 160 млн євро для закупівлі газу найближчим часом.

Крім того, сторони розглянули можливі інструменти підтримки фінансової стійкості підприємств із державною участю, а також плани щодо приватизації державних банків.

У свою чергу Грегорі Лоуренс Гайєтт підтвердив готовність ЄБРР і надалі підтримувати відновлення України та підкреслив, що Україна залишається одним із ключових пріоритетів для інвестицій Банку.

Нагадаємо

Загальний обсяг фінансування, спрямованого Україні ЄБРР за весь період співпраці, становить 23 млрд євро.

Наразі портфель діючих проєктів ЄБРР у державному секторі України налічує 17 проєктів на загальну суму 3,3 млрд євро. Понад 1,7 млрд євро з цієї суми було залучено в останні роки, переважно на підтримку енергетичного сектору (1,3 млрд євро) та транспорту (400 млн євро).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
