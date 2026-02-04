JPMorgan запустить індекс боргу прикордонних ринків у локальних валютах

JPMorgan завершує розробку нового індексу для відстеження облігацій прикордонних ринків (так званих frontier markets), номінованих у національних валютах . Про це Reuters повідомили інвестори, які брали участь у обговоренні його параметрів.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Важливість індексу

Таким чином, інвестбанк розраховує задовольнити зростаючий попит на більш ризиковані, але диверсифіковані інструменти з високою прибутковістю.

Цей крок робиться через 15 років після запуску JPMorgan індексу прикордонних ринків у твердій валюті NEXGEM і збігається із затяжним ослабленням долара, а також з різкими ралі на окремих ринках, включаючи Аргентину, Еквадор та Уганду. JPMorgan відмовився коментувати свої плани.

Шість великих управляючих активами, які розмовляли з Reuters на умовах анонімності, повідомили, що взаємодія банку з інвесторами перейшла у просунуту стадію у другій половині минулого року. За словами трьох джерел, індекс може включати від 20 до 25 країн, при цьому найбільшу вагу в ньому, як очікується, отримають Єгипет, В'єтнам, Кенія, Марокко, Казахстан, Пакистан, Нігерія, Шрі-Ланка і Бангладеш.

Коли запустять

За словами одного із співрозмовників агентства, в індексі планується встановити обмеження, за якого частка однієї країни не перевищуватиме 8%. Інше джерело відзначило, що у більш ранньому консультаційному документі обговорювався ліміт у 10%.

Також передбачається включати лише облігації обсягом не менш ніж еквівалент $250 млн. Це викликало дискусії навколо Замбії, яку багато інвесторів хотіли б бачити в індексі, проте країна традиційно розміщувала дрібніші випуски.

«Ми очікуємо, що JPMorgan представить формальну структуру індексу приблизно в червні, після чого ми матимемо можливість внести останні коментарі, — повідомило одне з джерел Reuters. — Потім індекс, ймовірно, буде офіційно запущено наступного року».

Інший керуючий фондом припустив, що перше оголошення може відбутися наприкінці березня, що потенційно прискорить запуск.

Ринок на $1 трлн

У FTSE Russell аналогічний індекс існує з 2021 року. Однак індекси JPMorgan, як правило, відіграють більш помітну роль серед керуючих фондами ринків, що розвиваються, які використовують їх для формування портфелів та оцінки прибутковості.

За оцінкою Neuberger Berman, обсяг боргу прикордонних ринків, що торгується, номінованого в національній валюті, за останнє десятиліття потроївся і досяг приблизно $1 трлн.

За останні вісім років такі інструменти перевершили за прибутковістю основний індекс JPMorgan за облігаціями ринків, що розвиваються, в національній валюті приблизно на 2,5 процентного пункту, а також показали кращі результати в порівнянні з індексом доларових облігацій EM.

«Ми розглядаємо це як підтвердження того, що зростання прикордонних ринків та їх загальна економічна динаміка були систематично недооцінені», — заявив Роб Дрейконінген з Neuberger Berman.

Що таке прикордонні ринки

Прикордонні ринки (frontier markets) — це економіки, які знаходяться на вищій стадії розвитку, ніж найменш розвинені країни, але залишаються надто невеликими, щоб їх відносили до категорії ринків, що розвиваються.

За даними World Bank, у таких економіках проживає близько однієї п'ятої населення світу, проте на них припадає лише 3,1% глобальних потоків капіталу та менше 5% світового ВВП. При цьому протягом найближчих 25 років їх населення, як очікується, збільшиться ще на 800 млн осіб — більше, ніж в іншому світі разом узятому, що вказує на зростаючу роль цих країн у глобальному економічному зростанні.

Аналітики очікують, що новий борговий індекс JPMorgan сприятиме розвитку ринків облігацій у національній валюті — підходу, який давно просувається International Monetary Fund та Світовим банком як спосіб знизити кількість боргових криз, що виникають, коли валютні обвали позбавляють уряду можливості обслуговувати борг у твердій валюті, підкреслює Reuters.