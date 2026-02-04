За першу добу підприємці вже подали 2 700 заявок на «Енергодопомогу ФОП»

В Україні стартувала нова програма підтримки малого бізнесу в умовах енергетичних викликів. За перші 24 години роботи сервісу підприємці вже подали 2 700 заявок, а ще понад 9 000 перебувають на стадії оформлення. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Хто може отримати 15 000 гривень?

Одноразова фінансова допомога, розрахована на підтримку критично важливого малого бізнесу. Претендувати на виплату можуть:

ФОПи 2-ї та 3-ї груп.

Спеціалізація: робота у соціально важливих сферах (торгівля продуктами, аптеки, надання базових побутових послуг).

На що дозволено витратити кошти?

Держава надає кошти для забезпечення автономної роботи підприємств під час відключень світла. Гроші можна спрямувати на:

Енергообладнання: купівля або ремонт генераторів, екофлоу та інших систем.

Пальне: закупівля палива для роботи автономних джерел живлення.

Електрику: оплата рахунків за електроенергію для підтримки бізнесу в періоди блекаутів.

Як подати заявку?

Подання заявок відбувається онлайн через портал «Дія». Подати заявку можна за посиланням.