Криптогаманець MetaMask додає торгівлю акціями

Криптогаманець MetaMask оголосив про стратегічну інтеграцію з платформою Ondo Finance. Завдяки цьому партнерству користувачі за межами США отримали можливість купувати токенізовані акції найбільших американських компаній та ETF безпосередньо у своєму додатку. Про це повідомляє CoinDesk 3 лютого.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Акції у криптогаманці

Новий функціонал дозволяє торгувати понад 200 видами активів. Серед доступних інструментів:

Акції техногігантів: Tesla, Apple, Nvidia, Microsoft та інші.

Біржові фонди (ETF): фонди, що відстежують індекси (наприклад, Nasdaq), а також золото та срібло.

Процес купівлі максимально спрощений: користувачі можуть обмінювати стейблкоїн USDC на відповідні токени активів (наприклад, токенізовану акцію Tesla) безпосередньо через інтерфейс MetaMask. Операції відбуваються в мережі Ethereum.

Географія та обмеження

Ключова особливість запуску — географічні обмеження. Послуга доступна виключно для «відповідних користувачів у юрисдикціях за межами США». Це зроблено для уникнення регуляторного тиску з боку Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), яка жорстко контролює обіг цінних паперів. Наразі функціонал працює у мобільній версії гаманця, а підтримка десктопних браузерних розширень очікується найближчим часом.

«Кінець епохи посередників»

Джо Любін, засновник Consensys (розробника MetaMask) та співзасновник Ethereum, назвав цю інтеграцію кроком до нової фінансової моделі.

«Доступ до ринків США все ще проходить через застарілі рейки. Брокерські рахунки, фрагментовані додатки та жорсткі торгові вікна суттєво не еволюціонували… Єдиний некастодіальний гаманець, де люди можуть переміщатися між криптою та традиційними активами без посередників і не віддаючи контроль — це майбутнє», — заявив Любін.