Британія платитиме найвищий податок на вино в Європі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 лютого 2026, 19:40

Британія платитиме найвищий податок на вино в Європі

Збір на алкоголь тепер зросте на 3,66%, що виведе Велику Британію на вершину європейської ліги з податку на вино та створить новий тиск як на паби, виробників, так і на споживачів. Про це пише Thedrinksbusiness.com

Збір на алкоголь тепер зросте на 3,66%, що виведе Велику Британію на вершину європейської ліги з податку на вино та створить новий тиск як на паби, виробників, так і на споживачів.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як зміняться податки

Згідно з повідомленнями, опублікованими в багатьох національних газетах минулими вихідними, Велика Британія тепер почне сплачувати найвищі податки на вино в Європі, що завдасть чергового удару по пабному та напойному сектору країни, який зазнає труднощів.

Згідно зі змінами, оголошеними канцлером Рейчел Рівз під час розгляду бюджету, акциз на алкоголь має зрости на 3,66%, вартість пляшки насиченого червоного вина збільшиться на 14 пенсів.

В результаті, Велика Британія обжене Фінляндію та стане європейською країною з найвищими ставками мита на вина міцністю 14,5%.

До них належать багато популярних насичених стилів, таких як аргентинський Мальбек та італійський Primitivo. Мито на пляшку вина такої міцності становитиме 3,33 фунта стерлінгів у Великій Британії порівняно з приблизно 3,29 фунта стерлінгів у Фінляндії, де високі податки на алкоголь використовуються як інструмент для обмеження споживання.

Порятунок пабів

Це підвищення відбулося лише через кілька днів після того, як Рівз був змушений пом'якшити запропонований податковий рейд після кампанії, про яку висвітлювало видання The Telegraph. Відтоді канцлер оприлюднила те, що вона назвала масштабним пакетом порятунку для пабів, які зіткнулися зі скасуванням пільг, пов'язаних з епохою Covid, та хвилею переоцінки бізнес-ставок у квітні. Вона сказала, що паби є «в серці британського життя».

Однак, оператори тепер готуються до зростання цін на напої. За даними Британської асоціації пива та пабів (BBPA), зміни акцизів додадуть 2 пенси до вартості пінти.

Емма МакКларкін, головний виконавчий директор BBPA, сказала, що це підвищення, «на жаль, збільшує ймовірність подальшого зростання цін, якого жоден пивовар чи паб не хотів би нав'язувати своїм клієнтам».

Вона додала: «Для пивоварів, які вже сплачують одні з найвищих ставок акцизу на пиво в Європі, це підвищення ще більше напружить їхню і без того мізерну прибутковість і поставить під загрозу одну з всесвітньо відомих галузей промисловості Великої Британії, яка виробляє найкраще пиво у світі».

Аллен Сімпсон, головний виконавчий директор UKHospitality, заявив, що сектор постійно стикається з «ціновим тиском», закликаючи постачальників проявляти стриманість, коли йдеться про підвищення цін, та визнавати «економічний тиск, під яким перебуває сектор».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами