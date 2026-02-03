Британія платитиме найвищий податок на вино в Європі

Збір на алкоголь тепер зросте на 3,66%, що виведе Велику Британію на вершину європейської ліги з податку на вино та створить новий тиск як на паби, виробників, так і на споживачів. Про це пише Thedrinksbusiness.com

Як зміняться податки

Згідно з повідомленнями, опублікованими в багатьох національних газетах минулими вихідними, Велика Британія тепер почне сплачувати найвищі податки на вино в Європі, що завдасть чергового удару по пабному та напойному сектору країни, який зазнає труднощів.

Згідно зі змінами, оголошеними канцлером Рейчел Рівз під час розгляду бюджету, акциз на алкоголь має зрости на 3,66%, вартість пляшки насиченого червоного вина збільшиться на 14 пенсів.

В результаті, Велика Британія обжене Фінляндію та стане європейською країною з найвищими ставками мита на вина міцністю 14,5%.

До них належать багато популярних насичених стилів, таких як аргентинський Мальбек та італійський Primitivo. Мито на пляшку вина такої міцності становитиме 3,33 фунта стерлінгів у Великій Британії порівняно з приблизно 3,29 фунта стерлінгів у Фінляндії, де високі податки на алкоголь використовуються як інструмент для обмеження споживання.

Порятунок пабів

Це підвищення відбулося лише через кілька днів після того, як Рівз був змушений пом'якшити запропонований податковий рейд після кампанії, про яку висвітлювало видання The Telegraph. Відтоді канцлер оприлюднила те, що вона назвала масштабним пакетом порятунку для пабів, які зіткнулися зі скасуванням пільг, пов'язаних з епохою Covid, та хвилею переоцінки бізнес-ставок у квітні. Вона сказала, що паби є «в серці британського життя».

Однак, оператори тепер готуються до зростання цін на напої. За даними Британської асоціації пива та пабів (BBPA), зміни акцизів додадуть 2 пенси до вартості пінти.

Емма МакКларкін, головний виконавчий директор BBPA, сказала, що це підвищення, «на жаль, збільшує ймовірність подальшого зростання цін, якого жоден пивовар чи паб не хотів би нав'язувати своїм клієнтам».

Вона додала: «Для пивоварів, які вже сплачують одні з найвищих ставок акцизу на пиво в Європі, це підвищення ще більше напружить їхню і без того мізерну прибутковість і поставить під загрозу одну з всесвітньо відомих галузей промисловості Великої Британії, яка виробляє найкраще пиво у світі».

Аллен Сімпсон, головний виконавчий директор UKHospitality, заявив, що сектор постійно стикається з «ціновим тиском», закликаючи постачальників проявляти стриманість, коли йдеться про підвищення цін, та визнавати «економічний тиск, під яким перебуває сектор».