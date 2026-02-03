Multi від Мінфін
3 лютого 2026, 18:52

Walmart увійшов до «клубу трильйонерів»: ставка на ШІ та економних покупців вивела рітейлера на історичний пік

Найбільший рітейлер світу Walmart Inc. досяг історичної віхи: у вівторок, 3 лютого, ринкова капіталізація компанії вперше перевищила $1 трильйон. Акції гіганта роздрібної торгівлі зросли на 1,6%, досягнувши рекордних $126 за акцію. Цей стрибок дозволив Walmart стати в один ряд із технологічними гігантами, такими як Nvidia, Alphabet та Microsoft, а також нафтовим гігантом Saudi Aramco. Про це пише Bloomberg.

Найбільший рітейлер світу Walmart Inc.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Технологічна трансформація та AI

Головним драйвером зростання стала не лише традиційна торгівля, а й агресивна інтеграція штучного інтелекту. Інвестори оцінили стратегічні кроки компанії:

  • Партнерство з Alphabet: Впровадження AI-шопінгу на платформі Google Gemini.
  • Інтеграція з OpenAI: Можливість купувати товари через ChatGPT.
  • Включення до Nasdaq 100: Минулого місяця Walmart додали до технологічного індексу, що підтвердило його новий статус не просто як магазину, а як tech-компанії.

Компанія використовує алгоритми для оптимізації всього ланцюжка постачання — від прогнозування попиту до складання графіків роботи персоналу.

Нова аудиторія та зміна керівництва

Феномен успіху Walmart у 2025−2026 роках полягає в тому, що мережа зуміла залучити не лише економних покупців, які шукають низькі ціни, а й заможних клієнтів. Останні обирають Walmart через зручність онлайн-замовлень та швидку доставку, що стало можливим завдяки цифровій трансформації під керівництвом колишнього CEO Дага Макміллона.

Новий генеральний директор Джон Фурнер, який очолив компанію 1 лютого, має завдання закріпити цей успіх та поглибити впровадження AI.

Фінансові показники та оцінка

  • Зростання акцій: +12% з початку року (проти +1,9% у індексу S&P 500).
  • Мультиплікатор P/E: Акції торгуються на рівні 42x до очікуваного прибутку, що є історичним максимумом для компанії.
  • Консенсус аналітиків: 47 рекомендацій «купувати», 3 «тримати» і лише 1 «продавати».
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
