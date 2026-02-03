Японія знайшла поклади рідкісноземельних металів на дні океану

Японія оголосила про історичний успіх у пошуках стратегічних ресурсів. Урядова глибоководна місія вперше у світі видобула зразки рідкісноземельних металів з рекордной глибини 6000 метрів. Це відкриття може стати переломним моментом у боротьбі Токіо за економічну незалежність від Китаю, який наразі домінує на ринку цих критично важливих мінералів. Про це повідомляє Al Jazeera.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі місії

Зразки були підняті з дна Тихого океану дослідницьким судном поблизу віддаленого острова Мінамі Торісіма (Маркус).

Представник уряду Кей Сато назвав успішний підйом осадових порід «значущим досягненням як з погляду економічної безпеки, так і комплексного освоєння морських ресурсів».

Геополітичний розлам: Тайвань і санкції

Активізація глибоководної розвідки відбувається на тлі різкого погіршення відносин між Токіо та Пекіном. Тригером стала заява прем'єр-міністерки Японії Санае Такаічі, яка припустила можливість військової реакції Японії у разі нападу Китаю на Тайвань. У відповідь Пекін заблокував експорт до Японії товарів подвійного призначення, що викликало в Токіо побоювання щодо повного перекриття постачання рідкісноземельних металів.

Наразі Японія імпортує близько 70% цих ресурсів саме з Китаю. Враховуючи, що ці метали є незамінними для виробництва електромобілів, вітрових турбін та ракет, залежність від геополітичного опонента стала критичною загрозою національній безпеці.

Стратегічні резерви

Район навколо острова Мінамі Торісіма, розташований у виключній економічній зоні Японії, розглядається як потенційне джерело порятунку для японської промисловості.