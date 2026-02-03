Китай тихо знизив ключову ставку за кредитами до історичного мінімуму

Народний банк Китаю (НБК) дозволив відсотковій ставці за однорічними кредитами для банків опуститися до рекордно низького рівня. Це рішення спрямоване на зниження вартості фінансування та пожвавлення економічного зростання, яке залишається хитким. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інформовані джерела 3 лютого.

Тихе зниження вартості грошей

У січні 2026 року китайський регулятор надавав кошти деяким кредиторам у рамках програми середньострокового кредитування (MLF) за ставкою 1,5%. Це помітне зниження порівняно з 1,55% у грудні та 2% рік тому.

Варто зазначити, що НБК припинив публікувати офіційну єдину ставку MLF після зміни механізму ціноутворення у березні минулого року, дозволивши банкам подавати заявки на різні ставки в межах фіксованих обсягів.

Обсяги та інструменти

Загальний обсяг позик, виданих через MLF у січні, склав 900 млрд юанів ($130 млрд). Зниження вартості запозичень відбувається в рамках стратегії «крапельного» стимулювання економіки, оскільки влада утримується від агресивних знижень офіційних облікових ставок протягом останніх дев'яти місяців.

Пріоритетним інструментом управління ліквідністю для НБК наразі стають 7-денні угоди зворотного викупу, базова ставка за якими знизилася до 1,4%.

Економічний контекст: боротьба з дефляцією

Зниження ставок є відповіддю на затяжний дефляційний тиск та кризу на ринку нерухомості Китаю. Дешевші кредити від центробанку також мають підтримати комерційні банки, чия маржа прибутковості суттєво скоротилася останніми роками. За словами заступника голови НБК Цзоу Лана, маржа банків почала стабілізуватися, що створює простір для подальшого пом'якшення монетарної політики.