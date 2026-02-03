За підсумками 2025 року кількість успішних електронних ідентифікацій у Системі BankID НБУ досягла 109,4 млн шт., що на 25% більше ніж у 2024 році. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Кількість успішних ідентифікацій через BankID НБУ зросла на 25%
Зокрема, кількість успішних електронних ідентифікацій комерційних абонентів упродовж минулого року зросла на 12% та становила 6,5 млн ідентифікацій, некомерційних — на 26% та досягла 102,9 млн.
У 2025 році збільшенню кількості успішних ідентифікацій у системі сприяло розширення переліку дистанційних послуг у державному секторі, пожвавлення активності на фінансовому ринку. Так, торік до Системи BankID НБУ було підключено 11 нових абонентів — надавачів послуг.
Система BankID НБУ використовується для надання широкого спектру державних та комерційних послуг. Зокрема, для автентифікації громадян на державному порталі та в мобільному застосунку «Діяˮ, а також залишається єдиним методом автентифікації у мобільному застосунку «Резерв+».
Серед комерційних затребуваними для користувачів є послуги банків, небанківських фінансових установ, страхових компаній, телекомоператорів та інших надавачів послуг (зокрема послуги електронних оголошень щодо оренди нерухомого та рухомого майна).
Що змінилося в роботі системи у 2025 році?
- Верифікація віку. Додано новий тип послуг, який дозволяє швидко підтвердити вік користувача без передачі зайвих персональних даних. Це відкриває можливості для сервісів із віковими обмеженнями.
- Посилена безпека. Система перейшла на нову версію технічних специфікацій, що підвищило рівень захисту даних під час взаємодії між банками та надавачами послуг.
- Менше бюрократії. Оптимізовано процедуру приєднання до системи. Тепер нові учасники підписують єдиний договір, що значно пришвидшило вихід нових сервісів на ринок.
- Вигідні тарифи. НБУ переглянув міжабонентські тарифи, зробивши використання системи економічно привабливішим для бізнесу.
На початку 2026 року Система BankID НБУ налічувала 39 банків-ідентифікаторів та 112 абонентів — надавачів послуг (з них 97 — комерційні установи та 15 — некомерційні).
