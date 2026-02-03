Кількість успішних ідентифікацій через BankID НБУ зросла на 25%

За підсумками 2025 року кількість успішних електронних ідентифікацій у Системі BankID НБУ досягла 109,4 млн шт., що на 25% більше ніж у 2024 році. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, кількість успішних електронних ідентифікацій комерційних абонентів упродовж минулого року зросла на 12% та становила 6,5 млн ідентифікацій, некомерційних — на 26% та досягла 102,9 млн.

У 2025 році збільшенню кількості успішних ідентифікацій у системі сприяло розширення переліку дистанційних послуг у державному секторі, пожвавлення активності на фінансовому ринку. Так, торік до Системи BankID НБУ було підключено 11 нових абонентів — надавачів послуг.

Система BankID НБУ використовується для надання широкого спектру державних та комерційних послуг. Зокрема, для автентифікації громадян на державному порталі та в мобільному застосунку «Діяˮ, а також залишається єдиним методом автентифікації у мобільному застосунку «Резерв+».

Серед комерційних затребуваними для користувачів є послуги банків, небанківських фінансових установ, страхових компаній, телекомоператорів та інших надавачів послуг (зокрема послуги електронних оголошень щодо оренди нерухомого та рухомого майна).

Що змінилося в роботі системи у 2025 році?

Верифікація віку. Додано новий тип послуг, який дозволяє швидко підтвердити вік користувача без передачі зайвих персональних даних. Це відкриває можливості для сервісів із віковими обмеженнями.

Посилена безпека. Система перейшла на нову версію технічних специфікацій, що підвищило рівень захисту даних під час взаємодії між банками та надавачами послуг.

Менше бюрократії. Оптимізовано процедуру приєднання до системи. Тепер нові учасники підписують єдиний договір, що значно пришвидшило вихід нових сервісів на ринок.

Вигідні тарифи. НБУ переглянув міжабонентські тарифи, зробивши використання системи економічно привабливішим для бізнесу.

На початку 2026 року Система BankID НБУ налічувала 39 банків-ідентифікаторів та 112 абонентів — надавачів послуг (з них 97 — комерційні установи та 15 — некомерційні).

