Кількість успішних ідентифікацій через BankID НБУ зросла на 25%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 лютого 2026, 16:13

Кількість успішних ідентифікацій через BankID НБУ зросла на 25%

За підсумками 2025 року кількість успішних електронних ідентифікацій у Системі BankID НБУ досягла 109,4 млн шт., що на 25% більше ніж у 2024 році. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Кількість успішних ідентифікацій через BankID НБУ зросла на 25%

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зокрема, кількість успішних електронних ідентифікацій комерційних абонентів упродовж минулого року зросла на 12% та становила 6,5 млн ідентифікацій, некомерційних — на 26% та досягла 102,9 млн.

У 2025 році збільшенню кількості успішних ідентифікацій у системі сприяло розширення переліку дистанційних послуг у державному секторі, пожвавлення активності на фінансовому ринку. Так, торік до Системи BankID НБУ було підключено 11 нових абонентів — надавачів послуг.

Система BankID НБУ використовується для надання широкого спектру державних та комерційних послуг. Зокрема, для автентифікації громадян на державному порталі та в мобільному застосунку «Діяˮ, а також залишається єдиним методом автентифікації у мобільному застосунку «Резерв+».

Серед комерційних затребуваними для користувачів є послуги банків, небанківських фінансових установ, страхових компаній, телекомоператорів та інших надавачів послуг (зокрема послуги електронних оголошень щодо оренди нерухомого та рухомого майна).

Що змінилося в роботі системи у 2025 році?

  • Верифікація віку. Додано новий тип послуг, який дозволяє швидко підтвердити вік користувача без передачі зайвих персональних даних. Це відкриває можливості для сервісів із віковими обмеженнями.
  • Посилена безпека. Система перейшла на нову версію технічних специфікацій, що підвищило рівень захисту даних під час взаємодії між банками та надавачами послуг.
  • Менше бюрократії. Оптимізовано процедуру приєднання до системи. Тепер нові учасники підписують єдиний договір, що значно пришвидшило вихід нових сервісів на ринок.
  • Вигідні тарифи. НБУ переглянув міжабонентські тарифи, зробивши використання системи економічно привабливішим для бізнесу.

На початку 2026 року Система BankID НБУ налічувала 39 банків-ідентифікаторів та 112 абонентів — надавачів послуг (з них 97 — комерційні установи та 15 — некомерційні).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у III кварталі 2025 року через систему було здійснено 27,7 млн успішних ідентифікацій. Це на 17% більше, ніж за попередній квартал.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами