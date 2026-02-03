Що буде з курсом долара, євро та цінами на дорогоцінні метали в Україні у лютому 2026 року? У новому випуску аналізуємо ключові фактори, які формуватимуть валютний ринок протягом місяця: геополітичну напругу, сигнали ФРС і ЄЦБ, а також внутрішню ситуацію в Україні — війну, бюджетні платежі та попит на готівкову валюту.
3 лютого 2026, 15:54
Євро — головний тригер лютого. Курс, золото і ключові ризики (відео)
Окремо розбираємо пару євро/долар як головне джерело волатильності, роль НБУ на міжбанку та можливі обсяги валютних інтервенцій. Також говоримо про золото і срібло на тлі рекордних світових цін. У якому коридорі триматимуться курси, чи стане євро основною валютою для спекуляцій і на що варто звернути увагу заощадникам та інвесторам у лютому — дивіться у випуску.
Джерело: Мінфін
