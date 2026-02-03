Multi від Мінфін
3 лютого 2026, 15:15

Акції Palantir злетіли після рекордного звіту та зростання виторгу на 70%

Компанія Palantir Technologies, один із лідерів у сфері аналізу великих даних та штучного інтелекту, приголомшила Уолл-стріт фінансовими результатами за четвертий квартал 2025 року. Після публікації звіту, який перевершив найсміливіші очікування аналітиків, акції компанії на попередніх торгах у вівторок, 3 лютого, підскочили на 11%. Про це повідомляє Barron's.

Компанія Palantir Technologies, один із лідерів у сфері аналізу великих даних та штучного інтелекту, приголомшила Уолл-стріт фінансовими результатами за четвертий квартал 2025 року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ключові фінансові показники

Компанія продемонструвала вибухове зростання за всіма ключовими метриками:

  • Виторг сягнув $1,41 млрд за квартал, що на 70% більше, ніж рік тому (прогноз аналітиків складав $1,34 млрд).
  • Прибуток на акцію: Скоригований показник склав 25 центів, перевищивши консенсус-прогноз у 23 центи (проти 14 центів роком раніше).
  • Маржинальність: Операційна маржа досягла 41%, що свідчить про високу ефективність бізнес-моделі.
  • Кеш: Компанія накопичила понад $7 млрд у готівці та цінних паперах, конвертувавши у 2025 році 47% продажів у вільний грошовий потік.

США — головний драйвер

Основним двигуном успіху став внутрішній ринок США, де продажі зросли на 93%. Вперше в історії квартальний виторг у Сполучених Штатах перебільшив $1 млрд. Особливу увагу інвесторів привернув комерційний сектор США, який виріс на феноменальні 137% (до $507 млн). Це підтверджує успішну експансію Palantir за межі традиційних державних замовлень. Урядовий сектор США також показав сильні результати: зростання на 66% (до $570 млн), чому сприяли нові контракти, зокрема угода з ВМС США на $448 млн, підписана у грудні.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
