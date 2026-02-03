НБУ у січні перерахував на потреби оборони понад 3,3 мільярда гривень

Станом на 1 лютого 2026 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становив понад 26,2 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 4,2 млрд грн, йдеться у повідомленні регулятора.

Скільки надійшло коштів усього

Усього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок надійшло майже 151 млрд грн в еквіваленті.

Хто переказує кошти

Кошти переказували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу, Литви та ще багатьох країн світу).

Із-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, юані женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло понад 129 млрд грн в еквіваленті.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 126 млрд грн, у січні 2026 року — понад 3,3 млрд грн.

Нагадуємо

Переказати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.