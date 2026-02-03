Агрохолдинг МХП, одна з найбільших харчових та агротехнологічних компаній України, оголосив про додаткове розміщення єврооблігацій. Це рішення стало відповіддю на неочікувано високий інтерес з боку міжнародних фінансових інституцій.
МХП збільшує випуск єврооблігацій через ажіотажний попит
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Додатковий випуск доповнить основний обсяг у $450 млн, який компанія успішно розмістила 28 січня 2026 року. Нові папери мають купонну ставку 10,5% та термін погашення у 2029 році.
На що підуть кошти?
МХП використовує отримані фінанси для стратегічного управління боргами. План компанії включає повне погашення попереднього випуску облігацій на суму $550 млн, термін яких спливає у 2026 році.
Зазначається, що залучені ресурси дозволять підтримувати стабільність операцій та розвивати бізнес у довгостроковій перспективі.
Фінансовий стан агрогіганта
МХП залишається найбільшим виробником курятини в Україні та експортує продукцію у понад 80 країн світу. Земельний банк компанії складає 360 тис. гектарів.
Фінансові результати холдингу за 9 місяців 2025 року демонструють зростання:
- Виручка збільшилася на 16% — до 2,635 млрд доларів.
- Чистий прибуток зріс на 52,5% — до 215 млн доларів.
Коментарі