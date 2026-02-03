Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
Валюта
3 лютого 2026, 14:06

МХП збільшує випуск єврооблігацій через ажіотажний попит

Агрохолдинг МХП, одна з найбільших харчових та агротехнологічних компаній України, оголосив про додаткове розміщення єврооблігацій. Це рішення стало відповіддю на неочікувано високий інтерес з боку міжнародних фінансових інституцій.

МХП збільшує випуск єврооблігацій через ажіотажний попит

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Додатковий випуск доповнить основний обсяг у $450 млн, який компанія успішно розмістила 28 січня 2026 року. Нові папери мають купонну ставку 10,5% та термін погашення у 2029 році.

На що підуть кошти?

МХП використовує отримані фінанси для стратегічного управління боргами. План компанії включає повне погашення попереднього випуску облігацій на суму $550 млн, термін яких спливає у 2026 році.

Зазначається, що залучені ресурси дозволять підтримувати стабільність операцій та розвивати бізнес у довгостроковій перспективі.

Фінансовий стан агрогіганта

МХП залишається найбільшим виробником курятини в Україні та експортує продукцію у понад 80 країн світу. Земельний банк компанії складає 360 тис. гектарів.

Фінансові результати холдингу за 9 місяців 2025 року демонструють зростання:

  • Виручка збільшилася на 16% — до 2,635 млрд доларів.
  • Чистий прибуток зріс на 52,5% — до 215 млн доларів.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
