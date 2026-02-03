МХП збільшує випуск єврооблігацій через ажіотажний попит

Агрохолдинг МХП, одна з найбільших харчових та агротехнологічних компаній України, оголосив про додаткове розміщення єврооблігацій. Це рішення стало відповіддю на неочікувано високий інтерес з боку міжнародних фінансових інституцій.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Додатковий випуск доповнить основний обсяг у $450 млн, який компанія успішно розмістила 28 січня 2026 року. Нові папери мають купонну ставку 10,5% та термін погашення у 2029 році.

На що підуть кошти?

МХП використовує отримані фінанси для стратегічного управління боргами. План компанії включає повне погашення попереднього випуску облігацій на суму $550 млн, термін яких спливає у 2026 році.

Зазначається, що залучені ресурси дозволять підтримувати стабільність операцій та розвивати бізнес у довгостроковій перспективі.

Фінансовий стан агрогіганта

МХП залишається найбільшим виробником курятини в Україні та експортує продукцію у понад 80 країн світу. Земельний банк компанії складає 360 тис. гектарів.

Фінансові результати холдингу за 9 місяців 2025 року демонструють зростання: