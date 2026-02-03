Іспанія заборонить доступ до соціальних мереж дітям до 16 років

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про масштабну ініціативу, спрямовану на створення «безпечного цифрового середовища». Головним пунктом нової стратегії стане повна заборона доступу до соціальних мереж для неповнолітніх, молодших за 16 років. Про це повідомляє Reuters.

Боротьба з «цифровим Диким Заходом»

Виступаючи на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї, Санчес порівняв сучасний стан інтернету з анархією. За його словами, уряд більше не може ігнорувати поширення мови ненависті, порнографії та дезінформації, які руйнують психіку молоді.

«Наші діти опинилися у просторі, де вони ніколи не мали перебувати наодинці… Ми більше цього не терпітимемо. Ми захистимо їх від цього цифрового Дикого Заходу», — наголосив прем'єр.

Як це працюватиме?

Платформи будуть зобов’язані впровадити жорсткі системи перевірки віку користувачів. Наступного тижня уряд представить законопроєкт, згідно з яким топменеджери соцмереж нестимуть персональну відповідальність за незаконний контент.

Вперше планується запровадити кримінальну відповідальність за маніпуляції алгоритмами, які навмисно просувають незаконний контент. Прокуратура вже вивчає діяльність таких платформ, як TikTok, Instagram та ШІ-чатбота Ілона Маска Grok, на предмет можливих правопорушень.

Контекст

Іспанія приєдналася до групи країн, що радикально обмежують вплив соцмереж на дітей.Австралія у грудні першою у світі офіційно заборонила соцмережі для осіб до 16 років. Велика Британія та Франція наразі розглядають аналогічні заходи.

Педро Санчес закликав інші європейські країни наслідувати цей приклад, аби виробити єдиний стандарт захисту неповнолітніх у мережі.