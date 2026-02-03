За січень 2026 року в Україні припинили діяльність 17709 ФОП. Про це йдеться в даних аналітичної системи YC.Market.
3 лютого 2026, 11:12
Виживають сильніші: у січні 2026 року в Україні припинили діяльність 17 709 ФОПів
Регіони, в яких ФОП припиняли діяльність найчастіше
- м. Київ та область (2049 + 1209 ФОП)
- Дніпропетровщина — 1747
- Харківщина — 1283
- Одещина — 1247.
Галузі, в яких ФОП припиняли діяльність найчастіше
- Роздрібна та оптова торгівля (5817 + 1241) — 18% від загальної кількості.
- Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність — 1680.7
- Надання інших індивідуальних послуг — 1177.
- Діяльність із забезпечення стравами та напоями — 877.
Нагадаємо
- В січні 2025 року припинили діяльність 57 699 ФОП (внаслідок відкладених реєстраційних дій через призупинку роботи ЄДР наприкінці 2024 року, через що багато підприємців не могли вчасно припинити бізнес).
- В січні 2024 року — 15258 ФОП.
- В січні 2023 року — 11093 ФОП.
Джерело: Мінфін
