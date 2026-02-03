Multi від Мінфін
3 лютого 2026, 9:40

Українські міста — серед найдешевших у Європі: рейтинг вартості життя від Numbeo

Європейські фінансові столиці знову очолили світовий рейтинг вартості життя. За даними платформи Numbeo, перші місця у списку найдорожчих міст для проживання стабільно займають швейцарські мегаполіси на чолі з Цюрихом, тоді як українські міста опинилися серед найдоступніших у Європі, посівши нижні рядки глобального рейтингу з 479 міст.

Європейські фінансові столиці знову очолили світовий рейтинг вартості життя.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Топ-10 найдорожчих міст світу для проживання

За результатами рейтингу, перші позиції у списку найдорожчих міст світу стабільно утримують європейські фінансові центри. Абсолютним лідером уже кілька років поспіль залишається Цюрих, де високі витрати на житло, послуги та повсякденні потреби компенсуються відповідно високими доходами населення.

За даними рейтингу Numbeo, до десятки найдорожчих міст світу для проживання увійшли такі міста:

  • Цюрих, Швейцарія
  • Женева, Швейцарія
  • Базель, Швейцарія
  • Лозанна, Швейцарія
  • Лугано, Швейцарія
  • Берн, Швейцарія
  • Нью-Йорк, США
  • Рейк’явік, Ісландія
  • Гонолулу, США
  • Сан-Франциско, США

Високі позиції швейцарських міст у рейтингу пояснюються дорогим ринком нерухомості та загальним рівнем цін. Для прикладу, середня оренда однокімнатної квартири у Швейцарії перевищує 80 тис. грн на місяць, при середньому доході понад 300 тис. грн.

Де жити найдешевше

На протилежному боці рейтингу опинилися міста з мінімальними витратами на житло та повсякденні потреби.

Найдешевшим містом світу для проживання за версією Numbeo визнано Коїмбатур в Індії. Тут середня вартість оренди однокімнатної квартири становить близько 7 тисяч гривень на місяць, тоді як середній дохід населення сягає приблизно 20 тисяч гривень.

Загалом найдоступніші міста зосереджені переважно в країнах Азії, де низька вартість житла та послуг частково компенсує нижчий рівень доходів.

У Європі ж найдешевшими для проживання залишаються міста Балканського регіону та Східної Європи. Зокрема, до найбільш доступних належать міста Косова, Молдови, а також окремі населені пункти Румунії та Болгарії, які стабільно займають нижні позиції європейського рейтингу вартості життя.

Які українські міста потрапили до рейтингу

У глобальному рейтингу вартості життя, який охоплює 479 міст світу, українські міста посіли місця у нижній частині списку. Зокрема, Київ опинився на 412 позиції, Одеса — на 429, а Львів — на 430 місці.

За даними Numbeo, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становить близько 10 тисяч гривень на місяць. Це дозволяє українським містам залишатися одними з найдешевших для проживання в Європі поряд із містами Косова та Молдови.

При цьому Харків посідає останнє місце у європейському рейтингу вартості житла, що ще раз підкреслює загальну доступність українських міст у порівнянні з більшістю європейських країн.

Як формується рейтинг

Рейтинг вартості життя від Numbeo складається на основі комплексного аналізу щоденних витрат мешканців у різних містах світу. Для цього використовується порівняння цін на ключові категорії витрат, які безпосередньо впливають на рівень життя та фінансове навантаження.

До основних показників, які враховуються при формуванні рейтингу, належать вартість оренди житла, ціни на продукти харчування, відвідування ресторанів, витрати на громадський транспорт і базові послуги. Окрему увагу приділяють купівельній спроможності населення — співвідношенню середніх доходів і витрат у конкретному місті.

Такий підхід дозволяє не лише визначити, де життя найдорожче або найдешевше, а й об'єктивно порівняти міста між собою з урахуванням реальних економічних умов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+60
dvded .
dvded .
3 лютого 2026, 9:46
#
>>швейцарські мегаполіси
Во всей Швейцарии живет 9 млн человек, какие еще мегаполисы?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 лютого 2026, 11:19
#
У Харкові зливатимуть систему теплопостачання у 820 будинках, які живляться від
однієї з найбільших ТЕЦ, щоб не допустити замерзання мережі, — міський голова Терехов
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає WhiteSwan и 7 незареєстрованих відвідувачів.
