В Україні близько 34% автомобілів бренду MG у 2025 році були придбані з використанням кредитних або лізингових програм. Найчастіше покупці обирають фінансування строком близько п’яти років із авансовим внеском 50−60%, що свідчить про зважений підхід до планування витрат.
MG в Україні розширює можливості придбання автомобілів: кредит та лізинг від ключових гравців фінансового ринку
Найактивніше фінансовими інструментами користуються покупці моделей MG One, HS та ZS — у деяких сегментах частка кредитних продажів перевищує третину загального обсягу.
«Партнерські програми постійно розширюються, щоб клієнти могли підібрати автомобіль під свої потреби у користуванні та фінансові можливості. MG — бренд із британським корінням і майже столітньою історією, який сьогодні поєднує цю спадщину з сучасними технологіями. В Україні представлені: електричний хетчбек MG4, кросовери ZS, One та HS, а також спортивний родстер Cyberster. Такий підхід дозволяє пропонувати доступні рішення для будь-яких сценаріїв — від щоденних поїздок до емоційного водіння», — зазначив бренд-директор MG в Україн Марк Парех.
Ключові програми фінансування
- Приватбанк — «Приват grace Winner MG»
Програма орієнтована на мінімізацію витрат у перші роки володіння авто. Умови передбачають:
- аванс від 20%;
- пільговий період до 2 років (при загальному строку до 5 років);
- ставку від 0,01% до 6,5% у пільговий період;
- відсутність разових комісій і обов’язкового страхування життя;
- можливість дострокового погашення без штрафів.
Ощадбанк — MG Finance
Підходить для довгострокового планування:
- строк фінансування — до 7 років;
- аванс від 20%;
- ставка — від 0,01% залежно від умов;
- фіксовані платежі на весь період.
Credit Agricole — Winner Finance
Збалансований варіант для покупців, які цінують стабільність:
- ставка від 0,01%;
- аванс — від 40%;
- строк — до 5 років;
- дострокове погашення без комісій.
Детальні умови та розрахунок платежів — у офіційних дилерських центрах MG та на сайтах банків-партнерів.
Лізинг для бізнесу та приватних клієнтів
Окрім банківських програм, MG пропонує лізинг через Winner Leasing та OTP Leasing.
Winner Leasing
Winner Leasing доступний для фізичних осіб, ФОП і компаній зі ставкою від 0,01% та спрощеною процедурою оформлення. Умови діють на весь модельний ряд MG в Україні.
OTP Leasing
OTP Leasing орієнтований на бізнес, зокрема на електричні та гібридні авто:
- строк — до 5 років;
- фінансування у гривні або з прив’язкою до валютного курсу;
- кешбек до 10%, а для комерційних авто — до 25%;
- можливість участі в державних та міжнародних програмах підтримки.
MG в Україні сьогодні — це не лише доступна вартість автомобіля, а й продумана екосистема фінансування, яка допомагає покупцям приймати рішення впевнено та без зайвих компромісів.
