3 лютого 2026, 10:00

MG в Україні розширює можливості придбання автомобілів: кредит та лізинг від ключових гравців фінансового ринку

В Україні близько 34% автомобілів бренду MG у 2025 році були придбані з використанням кредитних або лізингових програм. Найчастіше покупці обирають фінансування строком близько п’яти років із авансовим внеском 50−60%, що свідчить про зважений підхід до планування витрат.

В Україні близько 34% автомобілів бренду MG у 2025 році були придбані з використанням кредитних або лізингових програм.

Найактивніше фінансовими інструментами користуються покупці моделей MG One, HS та ZS — у деяких сегментах частка кредитних продажів перевищує третину загального обсягу.

«Партнерські програми постійно розширюються, щоб клієнти могли підібрати автомобіль під свої потреби у користуванні та фінансові можливості. MG — бренд із британським корінням і майже столітньою історією, який сьогодні поєднує цю спадщину з сучасними технологіями. В Україні представлені: електричний хетчбек MG4, кросовери ZS, One та HS, а також спортивний родстер Cyberster. Такий підхід дозволяє пропонувати доступні рішення для будь-яких сценаріїв — від щоденних поїздок до емоційного водіння», — зазначив бренд-директор MG в Україн Марк Парех.

Ключові програми фінансування

  • Приватбанк — «Приват grace Winner MG»

Програма орієнтована на мінімізацію витрат у перші роки володіння авто. Умови передбачають:

  • аванс від 20%;
  • пільговий період до 2 років (при загальному строку до 5 років);
  • ставку від 0,01% до 6,5% у пільговий період;
  • відсутність разових комісій і обов’язкового страхування життя;
  • можливість дострокового погашення без штрафів.

  • Ощадбанк — MG Finance

Підходить для довгострокового планування:

  • строк фінансування — до 7 років;
  • аванс від 20%;
  • ставка — від 0,01% залежно від умов;
  • фіксовані платежі на весь період.

  • Credit Agricole — Winner Finance

Збалансований варіант для покупців, які цінують стабільність:

  • ставка від 0,01%;
  • аванс — від 40%;
  • строк — до 5 років;
  • дострокове погашення без комісій.

Детальні умови та розрахунок платежів — у офіційних дилерських центрах MG та на сайтах банків-партнерів.

Лізинг для бізнесу та приватних клієнтів

Окрім банківських програм, MG пропонує лізинг через Winner Leasing та OTP Leasing.

Winner Leasing

Winner Leasing доступний для фізичних осіб, ФОП і компаній зі ставкою від 0,01% та спрощеною процедурою оформлення. Умови діють на весь модельний ряд MG в Україні.

OTP Leasing

OTP Leasing орієнтований на бізнес, зокрема на електричні та гібридні авто:

  • строк — до 5 років;
  • фінансування у гривні або з прив’язкою до валютного курсу;
  • кешбек до 10%, а для комерційних авто — до 25%;
  • можливість участі в державних та міжнародних програмах підтримки.

MG в Україні сьогодні — це не лише доступна вартість автомобіля, а й продумана екосистема фінансування, яка допомагає покупцям приймати рішення впевнено та без зайвих компромісів.

Джерело: Мінфін
