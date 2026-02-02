Маск готує злиття SpaceX та xAI: вартість нової компанії становитиме $1 трильйон

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 лютого 2026, 19:35

Маск готує злиття SpaceX та xAI: вартість нової компанії становитиме $1 трильйон

Ілон Маск перебуває на завершальній стадії переговорів щодо об'єднання двох своїх найбільших активів — аерокосмічної компанії SpaceX та стартапу зі штучного інтелекту xAI. Головною причиною такої реструктуризації є колосальна вартість розробки передових ШІ-моделей, яку жодна з компаній не може повноцінно забезпечити самотужки. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на поінформовані.

Ілон Маск перебуває на завершальній стадії переговорів щодо об'єднання двох своїх найбільших активів — аерокосмічної компанії SpaceX та стартапу зі штучного інтелекту xAI.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Народження мегакорпорації

Угода може об'єднати дві з найдорожчих приватних компаній світу. За останніми оцінками:

  • SpaceX оцінюється у $800 млрд (з перспективою зростання до $1,5 трлн у разі IPO).
  • xAI після вересневого раунду фінансування коштує $200 млрд.

Про плани злиття вже поінформовано частину інвесторів. Очікується, що офіційне оголошення може з'явитися вже цього тижня, хоча джерела попереджають, що переговори все ще тривають і можуть затягнутися.

Причина — «спалювання» готівки

Ключовим каталізатором об'єднання став ненаситний попит індустрії штучного інтелекту на капітал. Стартап xAI витрачає близько $1 млрд на місяць на обчислювальні потужності та розробку. Така швидкість «спалювання» коштів змушує Маска шукати шляхи для консолідації капіталу та розмивання корпоративних кордонів між своїми бізнесами. Об'єднання з прибутковою та зрілою SpaceX дозволить xAI отримати доступ до стабільнішого фінансування.

Космічні дата-центри

Злиття також має технологічне підґрунтя. Маск планує реалізувати амбітну ідею розміщення дата-центрів на орбіті. Згідно з поданою у п'ятницю заявкою, SpaceX просить дозволу на запуск до одного мільйона супутників. Це свідчить про намір інтегрувати обчислювальні потужності ШІ безпосередньо в космічну інфраструктуру.

Управління

Очікується, що до управління об'єднаною імперією долучиться Гвінн Шотвелл, багаторічна президентка та операційна директорка SpaceX, яка має репутацію ефективного менеджера. Фінансовий контроль, ймовірно, здійснюватиме Ентоні Армстронг, який зараз обіймає посаду фінансового директора (CFO) і в xAI, і в соцмережі X.

Навіщо виносити сервери в космос?

Ідея космічних дата-центрів, яку просуває Маск, вирішує дві фундаментальні проблеми сучасних ШІ-обчислень: енергію та охолодження. На Землі центри обробки даних споживають гігаватти електроенергії та потребують величезних ресурсів для охолодження серверів. У космосі ж доступна майже безлімітна сонячна енергія (без перерв на ніч чи хмари) і природний холод вакууму, що спрощує терморегуляцію. Крім того, розміщення серверів на низькій навколоземній орбіті в мережі Starlink дозволить створити «орбітальний інтернет», де обробка даних відбувається безпосередньо в мережі передачі, зменшуючи затримку сигналу (пінг) для користувачів у будь-якій точці планети.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами