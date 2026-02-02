Маск готує злиття SpaceX та xAI: вартість нової компанії становитиме $1 трильйон

Ілон Маск перебуває на завершальній стадії переговорів щодо об'єднання двох своїх найбільших активів — аерокосмічної компанії SpaceX та стартапу зі штучного інтелекту xAI. Головною причиною такої реструктуризації є колосальна вартість розробки передових ШІ-моделей, яку жодна з компаній не може повноцінно забезпечити самотужки. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на поінформовані.

Народження мегакорпорації

Угода може об'єднати дві з найдорожчих приватних компаній світу. За останніми оцінками:

SpaceX оцінюється у $800 млрд (з перспективою зростання до $1,5 трлн у разі IPO).

xAI після вересневого раунду фінансування коштує $200 млрд.

Про плани злиття вже поінформовано частину інвесторів. Очікується, що офіційне оголошення може з'явитися вже цього тижня, хоча джерела попереджають, що переговори все ще тривають і можуть затягнутися.

Причина — «спалювання» готівки

Ключовим каталізатором об'єднання став ненаситний попит індустрії штучного інтелекту на капітал. Стартап xAI витрачає близько $1 млрд на місяць на обчислювальні потужності та розробку. Така швидкість «спалювання» коштів змушує Маска шукати шляхи для консолідації капіталу та розмивання корпоративних кордонів між своїми бізнесами. Об'єднання з прибутковою та зрілою SpaceX дозволить xAI отримати доступ до стабільнішого фінансування.

Космічні дата-центри

Злиття також має технологічне підґрунтя. Маск планує реалізувати амбітну ідею розміщення дата-центрів на орбіті. Згідно з поданою у п'ятницю заявкою, SpaceX просить дозволу на запуск до одного мільйона супутників. Це свідчить про намір інтегрувати обчислювальні потужності ШІ безпосередньо в космічну інфраструктуру.

Управління

Очікується, що до управління об'єднаною імперією долучиться Гвінн Шотвелл, багаторічна президентка та операційна директорка SpaceX, яка має репутацію ефективного менеджера. Фінансовий контроль, ймовірно, здійснюватиме Ентоні Армстронг, який зараз обіймає посаду фінансового директора (CFO) і в xAI, і в соцмережі X.

Навіщо виносити сервери в космос?

Ідея космічних дата-центрів, яку просуває Маск, вирішує дві фундаментальні проблеми сучасних ШІ-обчислень: енергію та охолодження. На Землі центри обробки даних споживають гігаватти електроенергії та потребують величезних ресурсів для охолодження серверів. У космосі ж доступна майже безлімітна сонячна енергія (без перерв на ніч чи хмари) і природний холод вакууму, що спрощує терморегуляцію. Крім того, розміщення серверів на низькій навколоземній орбіті в мережі Starlink дозволить створити «орбітальний інтернет», де обробка даних відбувається безпосередньо в мережі передачі, зменшуючи затримку сигналу (пінг) для користувачів у будь-якій точці планети.