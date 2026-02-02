Multi від Мінфін
2 лютого 2026, 19:05

Трамп створює фонд на $12 млрд для стратегічного запасу рідкісних металів

Президент США Дональд Трамп готується запустити масштабну ініціативу зі створення стратегічного резерву критично важливих мінералів із початковим фінансуванням у 12 мільярдів доларів. Мета проєкту — захистити американських виробників від шокових перебоїв у постачанні та суттєво зменшити залежність національної економіки від китайського імпорту рідкоземельних елементів та інших металів. Про це повідомляє агентство Bloomberg 2 лютого.

Президент США Дональд Трамп готується запустити масштабну ініціативу зі створення стратегічного резерву критично важливих мінералів із початковим фінансуванням у 12 мільярдів доларів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінансова структура «Project Vault»

Нова структура, що отримала назву «Project Vault», об'єднає $1,67 млрд приватного капіталу та рекордну позику у $10 млрд від Експортно-імпортного банку США (Ex-Im Bank). Рада директорів банку планує затвердити цей 15-річний кредит вже у понеділок. Це фінансування більш ніж удвічі перевищує найбільшу угоду, яку коли-небудь укладав Ex-Im Bank.

До проєкту вже долучилися понад десять промислових гігантів, серед яких:

  • General Motors Co.;
  • Stellantis NV;
  • Boeing Co.;
  • Corning Inc.;
  • GE Vernova Inc.;
  • Google (Alphabet Inc.).

Закупівлею сировини займатимуться три провідні трейдингові доми: Hartree Partners LP, Traxys North America LLC та Mercuria Energy Group Ltd.

Що зберігатимуть у резерві

За своєю суттю ініціатива нагадує Стратегічний нафтовий резерв США, але орієнтована на цивільні потреби, а не лише на оборону. У сховищах накопичуватимуть ресурси, необхідні для виробництва високотехнологічної продукції — від iPhone та акумуляторів до реактивних двигунів. Йдеться про рідкоземельні метали, а також галій, кобальт та інші елементи, ціни на які схильні до високої волатильності.

Новина про створення фонду вже спровокувала зростання акцій американських видобувних компаній на попередніх торгах. Зокрема, подорожчали папери USA Rare Earth Inc., Critical Metals Corp., United States Antimony Corp. та NioCorp Developments Ltd.

Механізм захисту бізнесу

«Project Vault» дозволить компаніям-учасникам страхувати свої ризики без необхідності утримувати власні величезні склади. Виробники, які зроблять початковий внесок та сплачуватимуть комісію, зможуть подавати заявки на необхідні матеріали.

Механізм передбачає, що компанії можуть забирати матеріали зі сховища за умови їх подальшого поповнення. У випадку серйозних перебоїв у глобальних ланцюгах постачання, вони отримають повний доступ до резервів. Це має стабілізувати ціни та вберегти баланси корпорацій від хаосу, подібного до стрибка цін на нікель після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До теми: Китай контролюватиме переробку критичних мінералів до 2030 року

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
