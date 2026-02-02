Чому в Україні не вистачає морозостійкого дизелю

Арктичний дизель цієї зими перестав бути просто «преміальним продуктом» — він став дефіцитом. Порожні рядки на табло АЗС, черги ще до відкриття станцій і нервові пошуки альтернативи стали новою буденністю для водіїв. Формально пальне є, фактично — дістати його дедалі складніше. Про те, що насправді відбувається з арктичним та «посилено зимовим» дизелем, хто контролює постачання і на що варто зважати, заїжджаючи на заправку в сильні морози, розповів директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Сергій Куюн.

Черги за арктикою: особистий досвід дефіциту

Позавчора не зміг заправитись арктичним дизелем на двох станціях ОККО. До цього бачив в місті нулі напроти арктики на WOG. І хоча з часом пропозиції поновлюються, черги нікуди не поділись і вочевидь найближчим часом високий попит збережеться. Що робити, якщо у «зелених» немає?

Хто насправді тримає ринок арктичного дизелю

Можливо, хтось не знав, але найбільшим постачальником цієї екзотичної марки дизелю є «Укрнафта». Цього сезону майже 70% імпорту саме за держкомпанією. Проблема в тому, що абсолютна більшість станцій «Укрнафти» — це важкий спадок групи «Приват», малі АЗС, де немає змоги виділити окремі резервуари під преміальний продукт. Така можливість є тільки на колишніх станціях Shell і Glusco. Тому шукайте ДП Energy на станціях та через приложуху. До речі, польский арктичний продукт, який везе «Укрнафта» й ОККО, має рекордну температуру фільрованості у -42 градуси. Невеличкі, але стабільні обсяги везе Socar.

Альтернатива арктиці: «посилена» зима

По арктиці це все. Але є непогані зразки зимової марки з покращеною морозостікістю. Цього сезону це американський дизель, найбільшим постачальником якого через польський порт у Щецині є UPG та волинський оптовий трейдер ЗПЕК. Цей продукт має фільтрованість до -29 градусів і гарно пройшов першу хвилю морозів. Через це за ним буквально стоїть черга. Імпортують штатівський продукт ОККО, WOG, AMIC, BVS, KLO та інші.

Наразі на півночі Польщі надзвичайна ситуація — акваторії портів вкриваються кригою. Це зокрема видно на роліку, який минулого тижня поширила UPG. Обмерзають й залізничні колії, що вже паралізувало рух всіх товарних груп залізницею.

Скільки насправді «морозостійкого» дизелю

Всього на покращені морозостійки марки в січні припадало близько 20−25% імпорту дизпального. Решта — стандартний зимовий продукт з нормативною фільтрованістю -20. Як вже показав перший досвід, з витримкою цього нормативу нерідко є питання. Найбільш вразливі зразки з південних НПЗ — Греції та Туреччини. Під час великих мінусів я би рекомендував утриматись від заправки такими партіями.