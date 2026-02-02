Чому в Україні не вистачає морозостійкого дизелю

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 лютого 2026, 17:22

Чому в Україні не вистачає морозостійкого дизелю

Арктичний дизель цієї зими перестав бути просто «преміальним продуктом» — він став дефіцитом. Порожні рядки на табло АЗС, черги ще до відкриття станцій і нервові пошуки альтернативи стали новою буденністю для водіїв. Формально пальне є, фактично — дістати його дедалі складніше. Про те, що насправді відбувається з арктичним та «посилено зимовим» дизелем, хто контролює постачання і на що варто зважати, заїжджаючи на заправку в сильні морози, розповів директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Сергій Куюн.

Арктичний дизель цієї зими перестав бути просто «преміальним продуктом» — він став дефіцитом.

Черги за арктикою: особистий досвід дефіциту

Позавчора не зміг заправитись арктичним дизелем на двох станціях ОККО. До цього бачив в місті нулі напроти арктики на WOG. І хоча з часом пропозиції поновлюються, черги нікуди не поділись і вочевидь найближчим часом високий попит збережеться. Що робити, якщо у «зелених» немає?

Хто насправді тримає ринок арктичного дизелю

Можливо, хтось не знав, але найбільшим постачальником цієї екзотичної марки дизелю є «Укрнафта». Цього сезону майже 70% імпорту саме за держкомпанією. Проблема в тому, що абсолютна більшість станцій «Укрнафти» — це важкий спадок групи «Приват», малі АЗС, де немає змоги виділити окремі резервуари під преміальний продукт. Така можливість є тільки на колишніх станціях Shell і Glusco. Тому шукайте ДП Energy на станціях та через приложуху. До речі, польский арктичний продукт, який везе «Укрнафта» й ОККО, має рекордну температуру фільрованості у -42 градуси. Невеличкі, але стабільні обсяги везе Socar.

Альтернатива арктиці: «посилена» зима

По арктиці це все. Але є непогані зразки зимової марки з покращеною морозостікістю. Цього сезону це американський дизель, найбільшим постачальником якого через польський порт у Щецині є UPG та волинський оптовий трейдер ЗПЕК. Цей продукт має фільтрованість до -29 градусів і гарно пройшов першу хвилю морозів. Через це за ним буквально стоїть черга. Імпортують штатівський продукт ОККО, WOG, AMIC, BVS, KLO та інші.

Наразі на півночі Польщі надзвичайна ситуація — акваторії портів вкриваються кригою. Це зокрема видно на роліку, який минулого тижня поширила UPG. Обмерзають й залізничні колії, що вже паралізувало рух всіх товарних груп залізницею.

Скільки насправді «морозостійкого» дизелю

Всього на покращені морозостійки марки в січні припадало близько 20−25% імпорту дизпального. Решта — стандартний зимовий продукт з нормативною фільтрованістю -20. Як вже показав перший досвід, з витримкою цього нормативу нерідко є питання. Найбільш вразливі зразки з південних НПЗ — Греції та Туреччини. Під час великих мінусів я би рекомендував утриматись від заправки такими партіями.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами