Які світові валюти зросли найбільше у парі із доларом: інфографіка

Минулий рік став періодом масштабного послаблення американської валюти на світовій арені. Переважна більшість ключових грошових одиниць продемонструвала впевнене зростання відносно долара на тлі зміни стратегій центральних банків та політичної нестабільності. Про це повідомляє Visaul Capitalist із посиланням на дані The Bulwark та Bloomberg.

Шведський феномен та лідери зростання

Абсолютним рекордсменом 2025 року стала шведська крона. Валюта Швеції зміцнилася відносно долара США на 20,2%, що стало її найпотужннішим річним зростанням за останні десятиліття.

Серед інших валют, які продемонстрували двозначні показники зростання, виділяються:

Мексиканський песо — зростання на 15,6%;

Швейцарський франк — на 14,5%;

Південноафриканський ранд — на 13,8%;

Євро — на 13,5%.

Навіть валюти, які традиційно вважалися більш стабільними або слабкими, показали позитивну динаміку. Наприклад, британський фунт додав 7,7%, а японська єна, попри складну ситуацію в економіці Японії, все ж вийшла в невеликий плюс (+0,3%).

Причини падіння долара

Експерти виділяють два ключові фактори, що спричинили такий тренд:

Політична невизначеність: Високий рівень непередбачуваності у внутрішній та зовнішній політиці США змушує інвесторів шукати альтернативні гавані для капіталу.

Диверсифікація резервів: Центральні банки світу активно змінюють структуру своїх золотовалютних резервів, зменшуючи частку долара на користь інших валют та активів.