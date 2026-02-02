Ресторани повинні попереджувати клієнтів, що включатимуть у чек розхід на генератор

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 лютого 2026, 17:15

Ресторани повинні попереджувати клієнтів, що включатимуть у чек розхід на генератор

Заклади громадського харчування, які включають у рахунок клієнта окрему плату за роботу генератора без попереднього узгодження, ризикують отримати фінансові санкції. Такі дії кваліфікуються як порушення прав споживачів і можуть коштувати бізнесу штрафу в розмірі 30% від вартості наданих послуг. Про це повідомляє компанія з автоматизації закладів Poster POS із посиланням на роз'яснення Держпродспоживслужби.

Заклади громадського харчування, які включають у рахунок клієнта окрему плату за роботу генератора без попереднього узгодження, ризикують отримати фінансові санкції.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому окремий рядок у чеку є порушенням

Згідно з нормами закону «Про захист прав споживачів», будь-який бізнес зобов'язаний надавати клієнту вичерпну та прозору інформацію про вартість послуг до моменту їх надання. Поява в фіскальному чеку несподіваної позиції, такої як «робота генератора», без згоди відвідувача розцінюється контролюючими органами як:

  • нав'язування додаткових платних послуг;
  • введення споживача в оману.

Як уникнути штрафів

Експерти зазначають, що витрати на забезпечення автономного живлення (пальне, амортизація обладнання, обслуговування) є частиною операційних витрат підприємства.

Щоб працювати у правовому полі, рестораторам рекомендується:

  • Включати витрати у собівартість: Логічніше закладати витрати на генерацію енергії безпосередньо в ціну страв та напоїв, оновлюючи меню.
  • Інформувати заздалегідь: Якщо заклад вирішує брати окрему плату, гостей необхідно попереджати про це до того, як вони зроблять замовлення (через меню, оголошення на вході або усно через офіціанта).

Розмір санкцій

У випадку виявлення порушення, коли заклад не попередив клієнта про додатковий збір, передбачено штраф у розмірі 30% від вартості проданих товарів чи послуг. Мінімальна сума стягнення становить п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (не менше 85 грн).

Економіка генератора в ресторані

Питання перекладання витрат на енергонезалежність на плечі клієнта викликає гарячі дискусії в середовищі рестораторів. Вартість кіловата енергії від дизельного генератора в середньому у 3−5 разів вища, ніж від центральної мережі. Для невеликої кав'ярні день роботи на генераторі може коштувати додаткових 500−1000 грн, а для великого ресторану з потужним обладнанням — до 10−15 тисяч гривень на добу. Включення цих витрат у ціну меню робить страви дорожчими, що може відлякати клієнтів. З іншого боку, виділення окремого рядка, як це іноді роблять у Європі, є прозорішим способом показати, за що саме платить гість, але вимагає суворого дотримання процедури інформування згідно з українським законодавством.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
2 лютого 2026, 17:25
#
Спекулянты и барыги только и хотят обмануть простых людей дополнительными позициями в чеке. Спасибо нашему правительству за то что оперативно реагируют на нарушения закона, буду голосовать за них на будущих выборах после нашей победы.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами