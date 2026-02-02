Ресторани повинні попереджувати клієнтів, що включатимуть у чек розхід на генератор

Заклади громадського харчування, які включають у рахунок клієнта окрему плату за роботу генератора без попереднього узгодження, ризикують отримати фінансові санкції. Такі дії кваліфікуються як порушення прав споживачів і можуть коштувати бізнесу штрафу в розмірі 30% від вартості наданих послуг. Про це повідомляє компанія з автоматизації закладів Poster POS із посиланням на роз'яснення Держпродспоживслужби.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому окремий рядок у чеку є порушенням

Згідно з нормами закону «Про захист прав споживачів», будь-який бізнес зобов'язаний надавати клієнту вичерпну та прозору інформацію про вартість послуг до моменту їх надання. Поява в фіскальному чеку несподіваної позиції, такої як «робота генератора», без згоди відвідувача розцінюється контролюючими органами як:

нав'язування додаткових платних послуг;

введення споживача в оману.

Як уникнути штрафів

Експерти зазначають, що витрати на забезпечення автономного живлення (пальне, амортизація обладнання, обслуговування) є частиною операційних витрат підприємства.

Щоб працювати у правовому полі, рестораторам рекомендується:

Включати витрати у собівартість: Логічніше закладати витрати на генерацію енергії безпосередньо в ціну страв та напоїв, оновлюючи меню.

Інформувати заздалегідь: Якщо заклад вирішує брати окрему плату, гостей необхідно попереджати про це до того, як вони зроблять замовлення (через меню, оголошення на вході або усно через офіціанта).

Розмір санкцій

У випадку виявлення порушення, коли заклад не попередив клієнта про додатковий збір, передбачено штраф у розмірі 30% від вартості проданих товарів чи послуг. Мінімальна сума стягнення становить п'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (не менше 85 грн).

Економіка генератора в ресторані

Питання перекладання витрат на енергонезалежність на плечі клієнта викликає гарячі дискусії в середовищі рестораторів. Вартість кіловата енергії від дизельного генератора в середньому у 3−5 разів вища, ніж від центральної мережі. Для невеликої кав'ярні день роботи на генераторі може коштувати додаткових 500−1000 грн, а для великого ресторану з потужним обладнанням — до 10−15 тисяч гривень на добу. Включення цих витрат у ціну меню робить страви дорожчими, що може відлякати клієнтів. З іншого боку, виділення окремого рядка, як це іноді роблять у Європі, є прозорішим способом показати, за що саме платить гість, але вимагає суворого дотримання процедури інформування згідно з українським законодавством.