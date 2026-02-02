Продажі Tesla у Франції в січні впали до мінімуму за три роки

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. скоротив продаж у Франції у січні на 42%, до мінімуму більш ніж за три роки. Загалом Tesla у січні продала в цій країні лише 661 автомобіль, повідомила французька автомобільна асоціація PFA.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попит на Tesla

Попит на автомобілі Tesla в Європі знизився в 2025 році, у тому числі у зв'язку з конкуренцією з боку європейських автовиробників Volkswagen і Stellantis, а також китайської BYD.

Франція була для Tesla третім за кількістю проданих автомобілів ринком Європи у 2025 році після Німеччини та Великобританії.

У 2025 році продаж Tesla в Європі скоротився на 27%, за даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).

Норвегія стала винятком із загальної тенденції до зниження попиту на електромобілі Tesla у Європі.

Продажі компанії в цій країні зросли на 41% тому, що споживачі поспішали з купівлею автомобіля до набуття чинності нових правил, які посилюють отримання податкових пільг покупцями електромобілів з 1 січня 2026 року.

У січні реалізація електромобілів Tesla у Норвегії впала на 88%.