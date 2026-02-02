Multi від Мінфін
2 лютого 2026, 15:41

Економіка «турботи» та IT-сектор стануть головними драйверами ринку праці США наступного десятиліття

Згідно з останнім прогнозом Бюро статистики праці США (BLS), американський ринок праці в найближчі 10 років розвиватиметься за двома полярними векторами. З одного боку, очікується вибухове зростання попиту на працівників сфери догляду з відносно низькою оплатою, а з іншого — стабільне збільшення кількості високооплачуваних вакансій у технологічному та управлінському секторах. Про це повідомляє платформа USAFacts із посиланням на урядові дані.

Згідно з останнім прогнозом Бюро статистики праці США (BLS), американський ринок праці в найближчі 10 років розвиватиметься за двома полярними векторами.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Епоха доглядальників

Абсолютним лідером за кількістю нових вакансій стане професія помічника по догляду вдома та особистого помічника. Прогнозується, що до 2034 року економіка створить майже 740 000 нових робочих місць у цій сфері.

Це зростання безпосередньо пов'язане зі старінням населення США. Однак фінансова привабливість цих посад залишається низькою: медіанна річна зарплата тут не перевищує $35 000.

Технології та менеджмент: де шукати гроші

Для тих, хто орієнтується на високий дохід, технологічний сектор залишається найбільш привабливим.

  • Розробники програмного забезпечення: очікується поява 267 700 нових вакансій із медіанною зарплатою $133 100. Це найкращий баланс між кількістю пропозицій та рівнем оплати.
  • Керівники у сфері ІТ: менеджери комп'ютерних та інформаційних систем можуть розраховувати на найвищу медіанну зарплату в списку — $171 200, при цьому ринок потребуватиме понад 101 000 таких фахівців.

Варто зазначити, що зростання в технологічному секторі відбувається на тлі певного охолодження: великі техногіганти помітно сповільнили найм розробників у 2025 році, переглядаючи стратегії в епоху штучного інтелекту.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
